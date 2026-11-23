ANTD.VN - HĐND TP Hà Nội đã có thông báo về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 (kỳ họp thứ 8) của HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hà Nội sẽ chất vấn những vấn đề dân sinh bức xúc tại kỳ họp HĐND cuối năm

HĐND TP Hà Nội cho biết, dự kiến, kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa XVII sẽ được tổ chức trong tháng 12/2026 (trong khoảng từ ngày 07/12/2026 - 12/12/2026).

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 sẽ xem xét, thông qua 63 nội dung gồm 42 Nghị quyết, 20 báo cáo và 01 đề án.

Trong đó, trọng tâm là đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 và rà soát các cơ chế, chính sách gắn với thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Cụ thể, HĐND TP sẽ xem xét các Nghị quyết: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội năm 2027; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2027;

Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2026-2030 của thành phố Hà Nội;

Nghị quyết về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội (thay thế các Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025, số 88/2025/NQ-HĐND ngày 13/12/2025 và số 04/2026/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của HĐND Thành phố);

Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội (thay thế Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND);

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố quy định một số nội dung về cho thuê đất; tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND Thành phố quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố quy định chính sách cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển đô thị tại khu vực TOD trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn Thành phố (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô)...

Tại kỳ họp, HĐND TP dự kiến dành 1 ngày làm việc để chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường. Nội dung chất vấn tập trung vào nhóm vấn đề thực thi pháp luật và những vấn đề dân sinh bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố.