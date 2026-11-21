ANTD.VN - ​Sáng 21/11, tại Học viện Cảnh sát nhân dân (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội), Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026. Chương trình thu hút khoảng 2.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu cùng nhiều chuyên gia, văn nghệ sĩ tham gia.

​Dự và chỉ đạo chương trình có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an). Cùng dự có Thiếu tướng, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; TS Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên CAND; cùng đại diện Cục An ninh mạng, Cục Điện ảnh, Liên minh Niềm tin số, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà xuất bản và đơn vị đồng hành.

Sự kiện còn có sự góp mặt giao lưu, truyền cảm hứng của Nghệ sĩ Nguyễn Đức Cường (Rapper Đen) – Ủy viên thường trực Liên minh Niềm tin số, Đại sứ Chiến dịch “Không Một Mình” 2026 và Nghệ sĩ Nguyễn Thu Hiền (Hiền VK).

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, đoàn viên tại Lễ khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trong tuổi trẻ CAND.



​Dấu mốc mở đầu và sứ mệnh "đại sứ văn hóa" của tuổi trẻ Công an

​Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước đồng loạt tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) theo Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị khóa XIV về phát triển văn hóa Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định luận điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” (24/11/1946 - 24/11/2026). Chuỗi hoạt động là bước cụ thể hóa Kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” trong CAND giai đoạn 2026-2030 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

​Phát biểu khai mạc, Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên CAND nhấn mạnh, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm quốc gia. Đối với lực lượng CAND, văn hóa kết tinh trực tiếp trong bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân, tạo nên cốt cách, danh dự của người chiến sĩ Công an cách mạng.

​Từ đầu tháng 11 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn lực lượng đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục mang tính lan tỏa cao. Nổi bật là Tuần chiếu phim cách mạng đưa những thước phim lịch sử đến gần hơn với chiến sĩ trẻ; Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách trên không gian số nhằm phát triển văn hóa đọc; cùng các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa truyền thống và tọa đàm về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan các gian trưng bày sách tại sự kiện

​Khẳng định lễ khai mạc mới là điểm khởi đầu, Thượng tá Đồng Đức Vũ đề nghị các tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới sáng tạo, đưa Đề án phát triển văn hóa CAND đi vào chiều sâu. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần phấn đấu trở thành một “đại sứ văn hóa” CAND, thực sự là chủ thể sáng tạo, thực hành và lan tỏa giá trị văn hóa ra cộng đồng, chấp hành nghiêm pháp luật, điều lệnh và tiên phong ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng.

​Hưởng ứng lời phát động, đại diện đoàn viên, thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân bày tỏ quyết tâm không ngừng rèn luyện, cụ thể hóa các giá trị văn hóa trong từng nhiệm vụ công tác, học tập và chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

​Chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động dẫn dắt văn hóa số

​Điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi sự kiện là Diễn đàn “Thanh niên CAND với văn hóa số”, nơi các nhà quản lý, chuyên gia và đoàn viên phân tích thẳng thắn những thách thức từ tin giả, thông tin xấu độc, lệch chuẩn ứng xử và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo trên không gian mạng.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn "Thanh niên Công an nhân dân với văn hóa số".

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi tham gia không gian mạng không đơn thuần là một công dân mà còn mang sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Mọi phát ngôn, nội dung đăng tải hay chia sẻ đều tác động trực tiếp đến hình ảnh và uy tín của lực lượng; vì vậy, văn hóa ứng xử trên môi trường số phải thống nhất với văn hóa trong đời sống thực tiễn: bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm và vì Nhân dân phục vụ.



Chỉ rõ thực tế kỹ năng số của một bộ phận thanh niên hiện nay chưa đồng đều, chủ yếu mới dừng ở mức tiếp nhận, chia sẻ thông tin, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: ​tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa số, xác định văn hóa số không nằm ngoài mà chính là sự thể hiện phẩm chất người chiến sĩ Công an trong một không gian hoạt động mới;



Chuyển đổi tư duy từ thụ động tiếp nhận, tuân thủ sang chủ động kiến tạo và dẫn dắt, bồi dưỡng đồng bộ ba yếu tố cốt lõi là bản lĩnh số, năng lực số và văn hóa số. Mỗi đoàn viên cần rèn thói quen kiểm chứng thông tin, không chạy theo tâm lý đám đông, bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời tiên phong sáng tạo các sản phẩm truyền thông tích cực, lan tỏa gương người tốt, việc tốt.

"Đưa văn hóa số trở thành nội dung thường xuyên trong công tác giáo dục, rèn luyện của tổ chức Đoàn; phát huy đội ngũ nòng cốt am hiểu công nghệ để kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, sản phẩm sáng tạo", Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh.

​Sôi nổi không gian văn hóa đọc và tập huấn kỹ năng an toàn số

​Ngay sau phần lễ, khuôn viên Học viện Cảnh sát nhân dân trở nên sôi động với nhiều không gian trải nghiệm kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên đã tham quan triển lãm sách, hưởng ứng Ngày hội đổi sách, trải nghiệm giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật trên nền tảng số và hòa mình vào các trò chơi dân gian, múa sạp truyền thống.

Đoàn viên, thanh niên Công an hào hứng tham gia nhảy sạp tại không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống trong khuôn viên Học viện.



Song song với các hoạt động ngoài trời, chương trình tập huấn kỹ năng an toàn số tại sân khấu chính thu hút sự theo dõi tập trung của đông đảo đoàn viên. Thiếu tá Phạm Ngọc Hưng, Giảng viên Học viện An ninh nhân dân, Chuyên gia An toàn số học đường đã chia sẻ chuyên đề “Phía sau dấu vết số - Nhận diện nguy cơ, tiếp nhận và bảo vệ người trẻ trên không gian mạng”, hướng dẫn cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng ngừa rủi ro xâm hại trực tuyến.

Nghệ sĩ Nguyễn Đức Cường (Rapper Đen) giao lưu, truyền cảm hứng về lối sống tích cực và kỹ năng an toàn số tới đoàn viên, thanh niên Công an.

​Khép lại chương trình là phần giao lưu giàu cảm xúc của Nghệ sĩ Nguyễn Đức Cường (Rapper Đen) và Nghệ sĩ Nguyễn Thu Hiền (Hiền VK). Thông qua những chia sẻ mộc mạc cùng các ca khúc Nấu ăn cho em, Đi về nhà, Không một mình, các nghệ sĩ đã góp phần lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương” của Chiến dịch “Không Một Mình” 2026, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ Công an trong việc chung tay bảo vệ thanh thiếu niên và xây dựng không gian mạng an toàn, văn minh.