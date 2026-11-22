ANTD.VN - Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm sẽ được thành lập trên cơ sở Trường THPT Đoàn Thị Điểm đang hoạt động tại phường Đông Ngạc, là Trường tư thục…

Trường THPT Đoàn Thị Điểm

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) Đoàn Thị Điểm.

Theo Quyết định, Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm (trên cơ sở Trường THPT Đoàn Thị Điểm đang hoạt động) là Trường tư thục, có trụ sở của trường tại phố Nguyễn Đình Tứ, phường Đông Ngạc.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm là cơ sở giáo dục và đào tạo tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông có nhiều cấp học của thành phố Hà Nội; được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật. Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm; kế thừa nguyên trạng bộ máy tổ chức, tài chính, tài sản của Trường THPT Đoàn Thị Điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng quy định về công tác giáo dục. Kiểm tra các điều kiện để trường hoạt động giáo dục đảm bảo đáp ứng yêu cầu, quyết định cho phép hoạt động giáo dục theo quy định. Phối hợp với UBND phường Đông Ngạc xây dựng nội dung phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục có liên quan của trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông trên địa bàn.