ANTD.VN - Với tinh thần thi đua “Ba Nhất” – kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 11, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ nhân dân.

Chiều 23-11, Cụm thi đua số 11 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026. Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội dự hội nghị.

Cụm thi đua số 11 CATP Hà Nội gồm 8 đơn vị Công an xã Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Gia Lâm và Công an phường Phúc Lợi, Bồ Đề, Việt Hưng, Long Biên. Trong đó, năm 2026, Công an xã Thuận An là đơn vị Cụm trưởng.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2026, Công an các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 11 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh mạng và quản lý người nước ngoài được tập trung thực hiện đồng bộ.

Đại diện Công an xã Thuận An phát biểu ý kiến

Đại diện Công an phường Phúc Lợi phát biểu

Đại diện Công an phường Long Biên phát biểu

Đại diện Công an phường Việt Hưng phát biểu ý kiến

Đại diện Phòng Tham mưu CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội phát biểu

Đáng chú ý, các đơn vị đã chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết khiếu kiện, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, mâu thuẫn trong khu dân cư được tăng cường, góp phần ngăn ngừa nguy cơ hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự.

Nhiều kết quả cụ thể đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm của từng đơn vị. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá án. Một số đơn vị có tỷ lệ điều tra, khám phá cao, vượt chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, có tính chất liên địa bàn, liên lĩnh vực.

Trao cờ luân lưu cho đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 CATP Hà Nội

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, triển khai Đề án 06, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Khối lượng lớn hồ sơ cư trú, căn cước, đăng ký phương tiện được tiếp nhận, giải quyết; dữ liệu dân cư, đất đai, phương tiện được rà soát, làm sạch. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố với nhiều mô hình, cách làm mới gắn với khu dân cư, trường học, công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống ma túy.

Đánh giá kết quả phong trào thi đua, Cụm thi đua số 11 xác định một trong những điểm nổi bật là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị; nội dung thi đua “Ba Nhất” được cụ thể hóa bằng việc chấp hành kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được quan tâm, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, chiến sĩ.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định quyết tâm của các đơn vị trong Cụm thi đua số 11, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, thảo luận các nội dung thi đua. Cùng với đó, thống nhất suy tôn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét các hình thức khen thưởng đối với những tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2026.

Hội nghị cũng thống nhất năm 2027, Công an phường Phúc Lợi đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 11, Công an xã Phù Đổng đảm nhiệm vai trò Cụm phó.