ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất nhóm có thời gian làm việc thực tế tại Lào, Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên được hưởng trợ cấp một lần; cứ một năm được trợ cấp 3 triệu đồng, tối đa không quá 36 triệu đồng.

Đề xuất sửa đổi quy định về trợ cấp một lần cho người sang giúp Lào, Campuchia

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định về trợ cấp một lần đối với người được cử sang giúp Lào và Campuchia (thay thế Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 4/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg) (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định).

Dự thảo quyết định này quy định đối tượng, điều kiện, mức trợ cấp, hồ sơ, trình tự, thủ tục và trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người được cơ quan có thẩm quyền cử sang giúp Lào từ 1/5/1975 đến ngày 31/12/1988 và sang giúp Campuchia từ 1/1/1979 đến hết ngày 31/8/1989.

Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo dự thảo quyết định này là chuyên gia và cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị của Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền cử sang giúp Lào, Campuchia trong thời gian quy định trên.

Đối tượng quy định là người đã nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, người đang công tác, người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí và người đã thôi việc.

3 nhóm không áp dụng chế độ trợ cấp là người đã được hưởng trợ cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT; cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia; người đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg.

Về mức trợ cấp, người làm việc thực tế tại Lào, Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên được hưởng trợ cấp một lần; cứ một năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp 3 triệu đồng nhưng tổng mức trợ cấp tối đa không quá 36 triệu đồng.

Thời gian hưởng trợ cấp từ đủ 6 tháng trở lên được tính tròn là 1 năm, đồng thời dưới 6 tháng được tính bằng nửa năm. Bên cạnh đó, người có nhiều thời kỳ được cử sang giúp Lào, Campuchia thì thời gian thực tế được cộng dồn để tính hưởng trợ cấp.

Cơ quan soạn thảo cho biết về bản chất, Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg quy định việc trợ cấp 1 lần tiếp nối khoản trợ cấp một lần theo Quyết định số 87-CT ngày 01/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia.

Qua 13 năm thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg, Bộ Nội vụ cho biết vướng mắc lớn nhất trong quá trình tổ chức thực hiện là việc quy định 2 nhóm đối tượng được hưởng chính sách gồm “chuyên gia” và “người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia” mà không có giải thích cụ thể.

Để khắc phục bất cập nêu trên, dự thảo quyết định chỉnh lý đối tượng áp dụng theo hướng quy định gồm chuyên gia và cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị của Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền cử sang giúp Lào, Campuchia.

Theo đó, không tiếp tục quy định riêng nhóm “công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia”, mà xác định đối tượng trên cơ sở tư cách công tác và căn cứ được cơ quan có thẩm quyền cử sang thực hiện nhiệm vụ giúp bạn.

Cơ quan soạn thảo cho biết, cách quy định này phù hợp hơn với đặc điểm hồ sơ được hình thành qua các thời kỳ, khắc phục sự phụ thuộc vào việc giấy tờ có ghi đúng tên gọi hoặc mô tả cụ thể tính chất công việc là phục vụ chuyên gia hay không.

Việc chỉnh lý này nhằm tạo cơ sở pháp lý để xem xét thống nhất đối với những trường hợp được cử sang giúp Lào, Campuchia nhưng hồ sơ không thể hiện đầy đủ tên gọi hoặc tính chất công việc theo quy định trước đây; qua đó góp phần tháo gỡ vướng mắc, xử lý các trường hợp còn tồn đọng, kiến nghị kéo dài, trong đó có lực lượng thuộc Ban Xây dựng 64.

Việc xem xét, giải quyết chế độ phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh cụ thể đối với từng trường hợp, bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, không làm phát sinh việc hưởng chế độ thiếu căn cứ.