ANTD.VN - Không chỉ mang đến ánh sáng cho những tuyến đường quê, những suất phở nóng buổi sớm, hành trình thiện nguyện của Công an Thủ đô tại xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn. Từ những công trình thiết thực đến hoạt động chăm sóc sức khỏe, trao quà, học bổng, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi vùng cao.

Thắp sáng những con đường quê

Có những món quà không được đo đếm bằng giá trị vật chất, mà bằng niềm vui, sự ấm áp và hy vọng mà nó mang lại cho người nhận.

Với mong muốn sẻ chia khó khăn, đồng hành cùng người dân ở những địa bàn còn nhiều thiếu thốn, đoàn viên, hội viên và cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã mang theo tình cảm, trách nhiệm và những phần quà nghĩa tình đến với đồng bào xóm Mường Diềm, xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ.

Trong hai ngày 21 và 22-11, chương trình "Đoàn viên, hội viên lực lượng Công an Thủ đô đồng hành, hỗ trợ người yếu thế" năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng. Đây không đơn thuần là một chuyến đi thiện nguyện, mà còn là dịp để những người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân hơn, lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn trong cuộc sống thường ngày của nhân dân.

Một trong những dấu ấn đầu tiên của hành trình là công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xóm Mường Diềm và xóm Cái. Những cột đèn năng lượng mặt trời được triển khai, mang ánh sáng đến những tuyến đường vốn trở nên tối tăm khi chiều xuống.

Ánh đèn bật sáng giữa không gian núi rừng không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn mà còn gửi gắm tình cảm của những người từ Thủ đô dành cho vùng đất này. Có thể với nhiều người, đó chỉ là một công trình nhỏ, nhưng với những người ngày ngày đi qua con đường ấy, ánh sáng mới sẽ hiện diện trong từng buổi tối, từng bước chân trở về nhà.

Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xóm Mường Diềm và xóm Cái.

Đứng giữa công trình vừa được khánh thành, nhìn những người dân địa phương cùng chung niềm vui, có thể cảm nhận rằng giá trị của một chuyến thiện nguyện đôi khi nằm chính ở những điều giản dị như thế. Những người trao đi không chỉ để lại một món quà, mà còn mong muốn góp thêm một phần nhỏ bé để cuộc sống nơi đây ngày một tốt đẹp hơn.

Ấm lòng từ những bát phở buổi sớm

Nếu ánh sáng từ những cột đèn năng lượng mặt trời là món quà dành cho những con đường, thì những bát phở nóng trong chương trình "Nấu phở cho em" lại mang đến một sắc thái rất riêng cho hành trình thiện nguyện.

Đoàn viên, hội viên và cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô chuẩn bị cho chương trình "Nấu phở cho em".

Từ sáng sớm ngày 22-11, không khí chuẩn bị cho chương trình đã trở nên rộn ràng. Những người tham gia cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, sắp xếp từng suất ăn với mong muốn mang đến cho các em nhỏ một bữa sáng thật ngon và đủ đầy. Hơn 200 suất phở đã được dành tặng cho các em trong buổi sáng đặc biệt ấy.

Giữa không gian vùng cao còn vương hơi lạnh buổi sớm, những bát phở nóng được trao tận tay các em nhỏ. Có những ánh mắt háo hức chờ đến lượt, những nụ cười rạng rỡ khi đón nhận bữa ăn, những bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận nâng niu bát phở trước mặt.

Chiến sĩ công an phòng PX04, Công an Thành phố Hà Nội giúp các em nhỏ thưởng thức bữa sáng.

Một chiến sĩ Công an cúi xuống, ân cần giúp các em nhỏ thưởng thức bữa sáng. Khoảnh khắc ấy có lẽ chẳng cần những lời nói lớn lao để diễn tả. Giữa người chiến sĩ và những đứa trẻ vùng cao không còn khoảng cách về công việc hay nơi sinh sống, chỉ còn sự gần gũi của những người dành cho nhau sự quan tâm chân thành.

Một bát phở có thể không phải món quà lớn, nhưng lại chứa đựng sự ấm áp rất đỗi đời thường. Bởi đôi khi, điều khiến một đứa trẻ nhớ mãi không phải là giá trị của món quà, mà là cảm giác được quan tâm, được chăm sóc và được đón nhận bằng tình yêu thương.

Một bát phở tuy giản dị nhưng chứa đựng hơi ấm yêu thương, để các em cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động ân cần thăm hỏi, động viên và mời các cụ già thưởng thức những bát phở nóng ấm tình người.

Những khoảnh khắc ấy cũng khiến hành trình thiện nguyện trở nên đáng nhớ hơn. Người lớn vui khi nhìn thấy trẻ nhỏ ăn ngon miệng, còn các em có thêm một buổi sáng đầy niềm vui bên những người bạn mới, những cô chú, anh chị đến từ Thủ đô.

Không chỉ dành sự quan tâm cho trẻ em, đoàn công tác còn mang đến nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và những hộ nghèo. Những suất học bổng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Mỗi món quà là một lời động viên, mỗi suất học bổng là một niềm tin gửi đến những ước mơ đang được nuôi dưỡng nơi bản làng.

Thương hiệu BellHome cùng lãnh đạo địa phương trao quà cho người dân.

CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ trao phần quà cho đoàn thanh niên địa phương.

Cũng trong hành trình ấy, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã dành thời gian thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Tại những bàn khám được bố trí ở địa phương, bà con lần lượt được kiểm tra sức khỏe, trao đổi với nhân viên y tế về những vấn đề mình gặp phải.

Các bác sĩ thăm khám người dân tại xóm Mường Diềm, xã Tân Mai.

Có những sự quan tâm bắt đầu từ một câu hỏi thăm sức khỏe, một lời dặn dò về cách chăm sóc bản thân hay đơn giản là sự kiên nhẫn lắng nghe những điều người dân chia sẻ. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có ý nghĩa thiết thực, nhất là với những người còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.

Người dân được thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, từ những gia đình chính sách đến các hộ nghèo, mỗi người đều nhận được sự quan tâm theo cách riêng. Và cũng từ những cuộc gặp gỡ ấy, hành trình thiện nguyện không còn là câu chuyện của những người mang quà đến trao, mà trở thành cuộc gặp gỡ của tình cảm, sự đồng cảm và sẻ chia.

Gần dân hơn từ những điều bình dị

Hai ngày ở Tân Mai không chỉ có những hoạt động trao tặng và hỗ trợ cộng đồng. Với đoàn công tác Công an Thủ đô, đây còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu và hiểu thêm về cuộc sống, con người nơi vùng đất mình đặt chân đến.

Đoàn công tác dâng hương tại Di tích Chiến khu Mường Diềm

Đoàn công tác cũng tổ chức dâng hương, tham quan Di tích Chiến khu Mường Diềm, dành thời gian tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương. Một chuyến đi thiện nguyện vì thế cũng trở thành một hành trình trải nghiệm, nơi mỗi người có thêm những hiểu biết về vùng đất, con người và những nét đẹp truyền thống của cộng đồng nơi đây.

Chương trình được tổ chức với sự tham gia của các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, gồm PH10, PK02, PC04, PH06 và Báo An ninh Thủ đô; cùng sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Nhóm chia sẻ yêu thương Hà Nội, Nhóm Hiểu và Thương, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ, thương hiệu BellHome, PD de Paris. Mỗi đơn vị góp một phần công sức, mỗi cá nhân dành một chút thời gian, tình cảm để cùng tạo nên một hành trình ý nghĩa.

Sự chung tay, đồng hành của các nhóm thiện nguyện và doanh nghiệp đã góp thêm nguồn lực, lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần làm nên thành công và ý nghĩa của hành trình thiện nguyện do Công an Thành phố Hà Nội tổ chức.

Đằng sau những hoạt động ấy là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, là mong muốn đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đến gần hơn với nhân dân bằng những việc làm cụ thể. Bởi sự gắn bó không chỉ được xây dựng trong những thời điểm thực hiện nhiệm vụ, mà còn được vun đắp từ những lần gặp gỡ, những sẻ chia trong cuộc sống thường ngày.

Nữ chiến sĩ Công an nhân dân giao lưu cùng người dân địa phương trong không khí gần gũi, ấm áp.

Nữ chiến sĩ Công an hòa mình trong không khí vui tươi, thân tình cùng bà con địa phương, góp phần gắn kết tình cảm quân dân.

Khi hành trình ở Tân Mai khép lại, đoàn công tác trở về Hà Nội, nhưng những hình ảnh về vùng đất, con người nơi đây có lẽ vẫn còn đọng lại trong mỗi thành viên. Đó là con đường quê được thắp sáng, là những em nhỏ vui vẻ bên bát phở nóng, là nụ cười của người dân khi được thăm khám, nhận quà và là những cái bắt tay thân tình sau những giờ phút giao lưu.

Khoảnh khắc giao lưu thân tình, đầy tiếng cười giữa các chiến sĩ Công an nhân dân và các bạn nhỏ xóm Mường Diềm.

Có thể những món quà vật chất rồi sẽ được sử dụng hết, những bát phở nóng cũng chỉ hiện diện trong một buổi sáng, nhưng tình cảm được gửi gắm trong đó sẽ còn ở lại lâu hơn. Ánh sáng từ những công trình mới sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trên những cung đường, còn sự quan tâm, sẻ chia có thể trở thành động lực để những hoàn cảnh khó khăn thêm vững tin trong cuộc sống.

Đoàn thiện nguyện Công an Thành phố Hà Nội hỗ trợ công trình thanh niên Sân chơi thiếu nhi trị giá 10 triệu đồng.

Lãnh đạo phòng PH10 - Công an Thành phố Hà Nội, trao quà cho công an xã Tân Mai.

Với người chiến sĩ Công an Thủ đô, hành trình vì nhân dân phục vụ không chỉ hiện diện trong những nhiệm vụ thường ngày, mà còn được nối dài bằng những việc làm bình dị như thế. Đến với nhân dân bằng sự chân thành, sẻ chia từ những điều gần gũi nhất, để mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những món quà mà còn để lại niềm vui, sự ấm áp và những tình cảm tốt đẹp.

Và có lẽ, đó cũng là điều đẹp nhất mà hành trình thiện nguyện tại Tân Mai mang lại: thắp sáng thêm những con đường, sưởi ấm thêm những tấm lòng và lan tỏa nghĩa tình của người chiến sĩ Công an Thủ đô đến với nhân dân.