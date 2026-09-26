Trọng Nhân trải qua ca phẫu thuật cắt da lần thứ ba với miếng da nặng 8,1kg

ANTD.VN - Từ 264kg xuống 95kg, Trọng Nhân tiếp tục đối mặt với lượng da chùng lớn sau giảm cân. Trong ca phẫu thuật lần thứ 3, dù đã được lên kế hoạch từ trước, ekip bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam vẫn phải điều chỉnh phương án ngay trước, thậm chí trong ca mổ dựa trên tình trạng thực tế của cơ thể, từ việc không cấy mỡ vùng mông đến quyết định bảo tồn rốn tự nhiên.

Trọng Nhân Byebeo (Võ Tấn Nhân - TP. Hồ Chí Minh) từng nặng 264kg. Sau quá trình giảm cân, cân nặng hiện còn khoảng 95kg, tương đương mức giảm hơn 160kg. Tuy nhiên, giảm cân đáng kể cũng để lại lượng da chùng, da dư ở nhiều vùng trên cơ thể, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hình thể.

Để xử lý tình trạng này, các bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam đã xây dựng kế hoạch phẫu thuật theo nhiều giai đoạn, thay vì thực hiện toàn bộ trong một lần.

Đến nay, Trọng Nhân đã trải qua 3 ca phẫu thuật. Lượng da chùng được loại bỏ lần lượt khoảng 3kg ở lần 1, 6kg ở lần 2 và 8,1kg ở lần 3, nâng tổng khối lượng da dư được xử lý lên hơn 17kg.

Ca mổ lần 3: Kế hoạch thay đổi dựa trên tình trạng thực tế

Ngày 24/9, Trọng Nhân bước vào ca phẫu thuật lần thứ 3, tập trung xử lý da thừa vùng bụng, hông và phần phía sau cơ thể.

Ca phẫu thuật do Tiến sĩ, Bác sĩ Richard Huy phụ trách tổng chỉ huy, phối hợp cùng Bác sĩ Trần Huỳnh (Felix Trần) và Bác sĩ Hoàng Văn Tiệm (Lucas Hoàng), cùng các bác sĩ gây mê, phụ mổ và điều dưỡng của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn. Tổng cộng 12 thành viên tham gia ekip.

Trước ca mổ, ekip đã nhiều lần thăm khám, đo vẽ và xây dựng phương án tạo hình. Tuy nhiên, với một cơ thể đã trải qua quá trình giảm hơn 160kg, cấu trúc mô và giải phẫu có nhiều thay đổi. Vì vậy, phương án cuối cùng vẫn cần được điều chỉnh dựa trên kết quả đánh giá thực tế.

Trọng Nhân cùng Dr. Richard Huy, Dr. Felix Trần, Dr. Lucas Hoàng (lần lượt thứ 2 từ trái sang) trong lần đo vẽ kỹ lưỡng trước ca đại phẫu lần thứ 3

Ban đầu, ekip dự kiến cắt da vùng hông, bụng kết hợp cấy mỡ tạo hình vùng mông và tạo rốn mới.

Sau lần đo vẽ cuối cùng - một ngày trước phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy có thể tận dụng chính phần da và các nếp gấp hiện có để tạo hình vùng mông. Vì vậy, phương án cấy mỡ được loại bỏ.

Trong quá trình phẫu thuật, một thay đổi khác tiếp tục được đưa ra. Khi kiểm tra, ekip nhận thấy mạch nuôi vùng rốn vẫn đảm bảo. Thay vì tạo rốn mới như dự kiến, các bác sĩ Võ Tiến Huy quyết định bảo tồn rốn tự nhiên.

Dr. Richard Huy cùng ekip đã tính toán kỹ lưỡng kế hoạch trước phẫu thuật

Những thay đổi này cho thấy trong phẫu thuật tạo hình sau giảm cân, đặc biệt những trường hợp phức tạp và hiếm gặp như Trọng Nhân, kế hoạch trước mổ là cơ sở quan trọng nhưng không phải một phương án bất biến. Các quyết định cuối cùng cần dựa trên tình trạng mô và cấu trúc giải phẫu thực tế của từng người bệnh.

Những thách thức trong ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ

Theo bác sĩ Lucas Hoàng (Bác sĩ Hoàng Văn Tiệm) - Trưởng khoa Tạo hình vóc dáng Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, một trong những khó khăn của ca mổ lần này là việc xác định cân cơ thành bụng.

Sau khi giảm hơn 160kg, cấu trúc vùng bụng của Trọng Nhân có nhiều thay đổi, khiến việc xác định các lớp giải phẫu mất nhiều thời gian hơn thông thường.

Bên cạnh đó, vùng bụng có nhiều mạch máu, trong đó có những mạch có kích thước lớn như “đầu đũa”. Ekip phải nhận diện chính xác các cấu trúc này để hạn chế nguy cơ tổn thương mạch và chủ động phương án kiểm soát chảy máu trong quá trình phẫu thuật.

Với diện tích phẫu thuật lớn, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn cũng được đặc biệt chú trọng.

Vùng da cần xử lý nằm gần khu vực hậu môn và cơ quan sinh dục. Đồng thời, các nếp gấp da dư sau giảm cân có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu không được vệ sinh và chuẩn bị kỹ.

Trước phẫu thuật, Trọng Nhân được vệ sinh “tắm kỹ” bằng dung dịch chuyên dụng 2 lần: lần đầu trước khi đo vẽ và lần thứ hai vào sáng ngày phẫu thuật, với sự hỗ trợ của 2 điều dưỡng.

Theo Bác sĩ Felix Trần, kiểm soát nhiễm khuẩn là một trong những khâu được ekip đặc biệt lưu ý đối với những ca phẫu thuật có diện tích xử lý lớn.

Loại bỏ 8,1kg da chùng trong ca mổ lần thứ 3

Sau khoảng 10 giờ từ 7h sáng đến 17h ngày 24/09, ekip hoàn tất việc xử lý vùng da chùng ở bụng, hông và phía sau cơ thể. Khoảng 8,1kg da chùng được loại bỏ, với phần da được cắt có chiều dài khoảng 125cm.

Đây là lượng da lớn nhất được xử lý trong một lần phẫu thuật của Trọng Nhân tính đến thời điểm hiện tại.

Vùng da khổng lồ “nguyên miếng” nặng tới 8.1kg được loại bỏ sau phẫu thuật

Sau 3 ca phẫu thuật, tổng lượng da chùng được loại bỏ khỏi cơ thể Trọng Nhân đã lên tới hơn 17kg.

Tuy nhiên, với những người giảm cân rất lớn, xử lý da thừa không chỉ là vấn đề loại bỏ mô dư. Các bác sĩ cần cân nhắc tình trạng sức khỏe, cấu trúc giải phẫu, khả năng tưới máu của mô, nguy cơ nhiễm khuẩn và phương án tạo hình phù hợp.

Với Trọng Nhân, hành trình tái tạo cơ thể sau giảm cân vẫn chưa kết thúc. Theo kế hoạch, giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung xử lý phần da thừa ở vùng đùi, tiếp tục theo từng bước dựa trên tình trạng thực tế của cơ thể.