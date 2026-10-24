Trao gửi yêu thương qua những suất cơm nghĩa tình

ANTD.VN - Ngày 23/10, Công an phường Tương Mai (TP Hà Nội) phối hợp Hội thiện nguyện Hiếu - Nghĩa - Tâm tổ chức phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân và người nhà trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Tại bệnh viện, bên cạnh những cuộc chiến giành giật sự sống, nhiều bệnh nhân và người thân còn phải đối mặt với gánh nặng chi phí điều trị, sinh hoạt kéo dài. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi khoản chi dù nhỏ cũng có thể trở thành nỗi lo thường trực. Trong hoàn cảnh ấy, những suất cơm miễn phí không chỉ giúp vơi bớt chi phí ăn uống mà còn mang đến sự động viên, sẻ chia đúng lúc.

Những suất cơm được chuẩn bị từ sớm

Thấu hiểu những khó khăn đó, ngày 23/10, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tương Mai đã phối hợp cùng Hội thiện nguyện Hiếu - Nghĩa - Tâm tổ chức chương trình phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, trao những phần ăn nghĩa tình đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Từng suất cơm được chuẩn bị và trao tận tay người nhận bằng sự tận tình, chu đáo. Đằng sau hoạt động tưởng chừng giản dị ấy là mong muốn góp một phần nhỏ bé để những người đang phải đối mặt với bệnh tật cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, có thêm động lực vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Đối với bệnh nhân đang điều trị dài ngày, một bữa ăn miễn phí có thể giúp giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt. Nhưng giá trị của chương trình không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất. Đó còn là lời động viên âm thầm, nhắc nhở mỗi người rằng giữa những lo toan và mệt mỏi, họ vẫn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái.

Từng suất cơm, từng nhịp cầu nhân ái

Hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tương Mai. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an cơ sở còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Sự đồng hành của Hội thiện nguyện Hiếu - Nghĩa - Tâm cũng góp phần kết nối các tấm lòng hảo tâm, huy động nguồn lực xã hội để mang những phần ăn đến với người bệnh. Từ sự chung tay ấy, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” được lan tỏa bằng hành động thiết thực, thay vì chỉ dừng lại ở những lời động viên.

Mỗi suất cơm được trao đi là một sự sẻ chia; mỗi lời hỏi thăm, động viên là một cách tiếp thêm niềm tin cho người bệnh và gia đình. Những việc làm tuy không lớn về quy mô nhưng góp phần bồi đắp tình cảm giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm, tận tụy phục vụ cộng đồng.

Nghĩa cử nhân ái của cán bộ Công an phường Tương Mai

Trong cuộc sống, không phải khó khăn nào cũng có thể giải quyết bằng sự hỗ trợ vật chất. Nhưng đôi khi, sự quan tâm đúng lúc lại trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, giúp con người có thêm nghị lực để tiếp tục hành trình phía trước. Với những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, những suất cơm nghĩa tình chính là thông điệp về sự đồng cảm và tình người trong những thời điểm nhiều thử thách.

Một suất cơm có thể chưa làm vơi hết những nhọc nhằn của hành trình chữa bệnh, nhưng sự sẻ chia được gửi gắm trong đó có thể sưởi ấm lòng người, tiếp thêm niềm tin và hy vọng. Bởi yêu thương khi được trao đi không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn góp phần làm cho cuộc sống trở nên nhân văn, tốt đẹp hơn.