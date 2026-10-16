Đến nhà thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

ANTD.VN - Không chỉ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, Công an phường Tương Mai (TP Hà Nội) còn bố trí phương tiện đưa đón, cử tổ công tác đến tận nhà hỗ trợ thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Ngày 15/10, Công an phường Tương Mai tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị, địa phương tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, tiến tới xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Công tác thu nhận ADN được Công an phường Tương Mai triển khai hiệu quả trong thời gian qua

Để hoạt động diễn ra thuận lợi, Công an phường Tương Mai đã chủ động rà soát thông tin thân nhân liệt sĩ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Công tác tổ chức được triển khai với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thuận tiện, an toàn cho các gia đình tham gia lấy mẫu.

Việc thu nhận mẫu được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Thanh Xuân. Nhằm tạo điều kiện cho thân nhân liệt sĩ, Công an phường Tương Mai bố trí xe ô tô đưa đón người dân đến địa điểm lấy mẫu. Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại, lực lượng Công an tổ chức các tổ công tác, bố trí phương tiện đến tận nhà thu mẫu hoặc hỗ trợ đưa đón, hạn chế tối đa những bất tiện cho các gia đình.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần sẻ chia khó khăn với các gia đình liệt sĩ, những người đã nhiều năm mong mỏi tìm được thông tin về phần mộ người thân.

Kết quả, riêng ngày 15/10/2026, lực lượng chức năng đã thu nhận 164 mẫu sinh phẩm ADN. Tính đến nay, tổng số mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thu nhận trên địa bàn phường Tương Mai đạt 235 mẫu.

Công an phường Tương Mai hỗ trợ người già đến thu nhận mẫu ADN

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Thông qua việc đối chiếu dữ liệu di truyền, cơ quan chức năng có thêm căn cứ khoa học để xác minh danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là niềm hy vọng của những người mẹ, người vợ, người con và thân nhân liệt sĩ đã chờ đợi suốt nhiều năm. Bởi với họ, việc tìm được danh tính, nơi an nghỉ của người thân không chỉ là mong ước của một gia đình mà còn là sự an lòng sau những tháng năm khắc khoải đợi chờ.

Công an phường Tương Mai đến tận nhà thu nhận ADN

Hoạt động tại phường Tương Mai vì thế không đơn thuần là nhiệm vụ thu thập dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những cách làm thiết thực, Công an phường Tương Mai đang góp phần đưa công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiến thêm một bước, đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.