Trăng sớm ở lớp học tình thương chùa Hương Lan

ANTD.VN - Gác lại những giờ phút căng thẳng truy vết tội phạm trên không gian mạng, những cán bộ, chiến sĩ áo xanh đã có một buổi sáng cuối tuần tĩnh lặng và ấm áp. Tại lớp học tình thương chùa Hương Lan, những món quà Trung thu được trao đi, đổi lại là ánh mắt trong veo của 85 đứa trẻ kém may mắn.

Không gian thanh tịnh của chùa Hương Lan (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) ngày hôm qua, 20/9 nhộn nhịp hơn thường lệ. Trong căn phòng học nhỏ treo kín những dải cờ đỏ sao vàng, tiếng vỗ tay vang lên nhịp nhàng xen lẫn những tiếng cười ngọng nghịu . Hôm nay, các học sinh đặc biệt của lớp học tình thương đón những vị khách đặc biệt: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng An ninh mạng - Công an thành phố Hà Nội cùng nhà tài trợ.

Các cán bộ chiến sĩ hòa nhịp cùng niềm vui của các em nhỏ khuyết tật tại lớp học tình thương chùa Hương Lan.

Chương trình "Trung thu cho em" diễn ra giản dị ngay giữa những dãy bàn học gỗ nhuốm màu thời gian . 85 suất quà được các cán bộ chiến sĩ tự tay trao đến từng em. Đó không chỉ là bánh kẹo, sữa hay sách vở. Sự kiện trọn vẹn hơn khi các em đồng loạt mặc chiếc áo đồng phục mới màu đỏ sậm tươm tất, háo hức bóc từng món đồ .

Thường ngày, công việc của lực lượng An ninh mạng gắn liền với những dòng mã lệnh, những dữ liệu số khô khan và các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Nhưng khi bước vào lớp học này, đối diện với những đứa trẻ mang trên mình khiếm khuyết về trí tuệ hay thể chất, sự cứng rắn nhường chỗ cho sự ân cần.

Ở một góc sân, một nam sĩ quan trẻ cẩn thận cầm chai nước lọc, tỉ mỉ đút từng ngụm nhỏ cho một cậu bé mắc chứng bạch tạng . Cậu bé ngồi ngoan, đón nhận sự chăm sóc trong vòng tay của người chiến sĩ Công an Thủ đô . Xung quanh, những đứa trẻ khác cũng đang tíu tít trò chuyện cùng các cô, các chú áo xanh .

Sự ân cần, tỉ mỉ của cán bộ Công an khi chăm sóc một em nhỏ kém may mắn

Tại buổi gặp, câu chuyện về người giáo viên gắn bó 19 năm với lớp học khiến nhiều thành viên trong đoàn xúc động và cảm phục. Gần hai thập kỷ, từ những ngày gian khó nhất, lớp học dưới mái chùa này chưa từng tắt tiếng ê a.

Dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, dạy những học sinh khiếm khuyết học được một chữ, tự cầm được chiếc bút hay chỉ đơn giản là biết phản xạ khi được gọi tên, đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp trăm nghìn lần.

19 năm ấy là chuỗi ngày lặng thầm. Không có những thành tích chói lọi, không có những bài thi điểm tuyệt đối. Phần thưởng của các cô giáo ở đây chỉ là một ngày đứa trẻ tự biết xúc cơm, biết khoanh tay chào khách. Lắng nghe những chia sẻ ấy, những phần quà hỗ trợ và lời thăm hỏi từ các cán bộ chiến sĩ gửi tới các giáo viên không đơn thuần là vật chất, mà là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đang nhẫn nại gieo mầm thiện trên mảnh đất cằn .

Đoàn công tác trao gửi những món quà tri ân tới các giáo viên đã bền bỉ bám trụ với lớp học tình thương nhiều năm qua.

Chương trình để lại nhiều nụ cười và kỷ niệm đẹp cho các em nhỏ trước thềm Tết Trung thu.

Nắng thu rót xuống khoảng sân gạch đỏ, hắt lên tấm phông nền sân khấu mang dòng chữ "Trung thu cho em" . Chuyến xe của tổ công tác rồi sẽ trở về trung tâm thành phố, bắt nhịp lại với guồng quay phá án hối hả.

Nhưng hơi ấm từ những cái nắm tay, nụ cười của 85 đứa trẻ trong buổi sáng chớm thu này chắc chắn sẽ còn ở lại, bền bỉ như chính sự tồn tại của lớp học tình thương Hương Lan suốt gần 20 năm qua.