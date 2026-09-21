Trăng sớm ở lớp học tình thương chùa Hương Lan

Không gian thanh tịnh của chùa Hương Lan (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) ngày hôm qua, 20/9 nhộn nhịp hơn thường lệ. Trong căn phòng học nhỏ treo kín những dải cờ đỏ sao vàng, tiếng vỗ tay vang lên nhịp nhàng xen lẫn những tiếng cười ngọng nghịu
Chương trình "Trung thu cho em" diễn ra giản dị ngay giữa những dãy bàn học gỗ nhuốm màu thời gian
Thường ngày, công việc của lực lượng An ninh mạng gắn liền với những dòng mã lệnh, những dữ liệu số khô khan và các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Nhưng khi bước vào lớp học này, đối diện với những đứa trẻ mang trên mình khiếm khuyết về trí tuệ hay thể chất, sự cứng rắn nhường chỗ cho sự ân cần.
Ở một góc sân, một nam sĩ quan trẻ cẩn thận cầm chai nước lọc, tỉ mỉ đút từng ngụm nhỏ cho một cậu bé mắc chứng bạch tạng
Tại buổi gặp, câu chuyện về người giáo viên gắn bó 19 năm với lớp học khiến nhiều thành viên trong đoàn xúc động và cảm phục. Gần hai thập kỷ, từ những ngày gian khó nhất, lớp học dưới mái chùa này chưa từng tắt tiếng ê a.
Dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, dạy những học sinh khiếm khuyết học được một chữ, tự cầm được chiếc bút hay chỉ đơn giản là biết phản xạ khi được gọi tên, đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp trăm nghìn lần.
19 năm ấy là chuỗi ngày lặng thầm. Không có những thành tích chói lọi, không có những bài thi điểm tuyệt đối. Phần thưởng của các cô giáo ở đây chỉ là một ngày đứa trẻ tự biết xúc cơm, biết khoanh tay chào khách. Lắng nghe những chia sẻ ấy, những phần quà hỗ trợ và lời thăm hỏi từ các cán bộ chiến sĩ gửi tới các giáo viên không đơn thuần là vật chất, mà là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đang nhẫn nại gieo mầm thiện trên mảnh đất cằn
Nắng thu rót xuống khoảng sân gạch đỏ, hắt lên tấm phông nền sân khấu mang dòng chữ "Trung thu cho em"
Nhưng hơi ấm từ những cái nắm tay, nụ cười của 85 đứa trẻ trong buổi sáng chớm thu này chắc chắn sẽ còn ở lại, bền bỉ như chính sự tồn tại của lớp học tình thương Hương Lan suốt gần 20 năm qua.