Nhặt được hơn 70 triệu đồng, giao nộp Công an xã Ứng Hòa trả lại người đánh rơi

ANTD.VN - Trên đường đi thăm người ốm, anh Nguyễn Văn Linh (SN 1992, trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội) bất ngờ nhặt được chiếc ví chứa hơn 70 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Không chút do dự, anh lập tức mang tài sản đến trụ sở Công an trình báo để tìm người đánh rơi.

Khối tài sản hơn 70 triệu đồng cùng các giấy tờ quan trọng được anh Nguyễn Văn Linh (trái) và đại diện Công an xã Ứng Hòa trao trả tận tay chủ nhân vào chiều 19/9.

Sáng 19/9, anh Lê Văn Đại (SN 1975, trú tại xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội) mang cá từ nhà đến khu vực Trầm Lộng thuộc xã Ứng Hòa để bán. Đến trưa, khi trở về nhà, anh hốt hoảng phát hiện chiếc túi đựng tiền bán cá, cám cá đã không cánh mà bay. Bên trong túi có 1 ví tiền màu đen, chứa 70.820.000 đồng, sổ ghi chép mua bán, cùng giấy phép lái xe và căn cước công dân .

Cũng trong buổi sáng hôm ấy, trên đường đi thăm người ốm, đến đoạn qua thôn Trầm Lộng, anh Nguyễn Văn Linh (SN 1992, trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội) nhặt được chiếc ví đen nói trên .

12h00 trưa cùng ngày, anh Linh mang toàn bộ tài sản nhặt được đến trụ sở Công an xã Ứng Hòa trình báo. Nam thanh niên giao nộp chiếc ví, mong muốn lực lượng Công an hỗ trợ tìm lại chủ nhân đích thực .

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Nguyễn Anh Quang, Phó trưởng Công an xã Ứng Hòa cùng cán bộ tổ An ninh nhanh chóng lập biên bản, kiểm đếm tài sản. Xác định số tiền lớn đi kèm các giấy tờ tùy thân mang tên Lê Văn Đại, Công an xã Ứng Hòa khẩn trương rà soát thông tin để liên hệ với người đánh rơi .

Chỉ chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau, đến 14h00, lực lượng Công an đã kết nối được với anh Đại, xác minh chính xác anh là chủ nhân của khối tài sản .

15h00 chiều 19/9, tại trụ sở Công an xã Ứng Hòa, trước sự chứng kiến của chỉ huy đơn vị và anh Nguyễn Văn Linh, toàn bộ số tiền 70.820.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân đã được bàn giao tận tay anh Đại .

Nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất, người đàn ông 49 tuổi xúc động viết thư cảm ơn gửi đến Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an xã Ứng Hòa và cá nhân anh Linh.

Trong thư, anh Đại chia sẻ niềm vui mừng tột độ khi được Công an xã liên hệ, đồng thời bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước hành động không tham của rơi của nam thanh niên, cùng tác phong làm việc trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở