Truy tìm chiếc xe vắng chủ và niềm vui của người lao động

ANTD.VN - Mất chiếc xe máy - phương tiện đi lại và mưu sinh duy nhất khi đang ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Bích rơi vào hoảng loạn. Thế nhưng, chỉ 48 giờ sau khi sự việc xảy ra, tung tích chiếc xe đã được lực lượng công an cơ sở làm rõ và thu hồi nguyên vẹn.

Công an phường Hồng Hà tìm lại xe máy bị mất cho người dân

Trưa 4/8/2026, tá hỏa phát hiện chiếc xe máy Honda Wave mang biển kiểm soát 17B9-295.27 biến mất khỏi địa chỉ 181 đường Trần Phú (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Bích (SN 1982, quê Phú Trì, Hưng Yên) lập tức trình báo cơ quan chức năng. Trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h, chiếc xe đỗ tại khu vực này đã không cánh mà bay.

Với một người lao động xa quê, chiếc xe máy không đơn thuần là tài sản mang giá trị vật chất, mà còn là phương tiện phục vụ đi lại, bám trụ mưu sinh hàng ngày của cả gia đình. Tài sản bốc hơi giữa ban ngày khiến nạn nhân không khỏi lo lắng, bất an.

Không để người dân mòn mỏi chờ đợi, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc rà soát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đúng 2 ngày sau (6/8/2026), tung tích chiếc xe đã lộ diện.

Công an phường Hồng Hà (Hà Nội) phát hiện một phương tiện trùng khớp đặc điểm đang được cất giấu tại khu vực số 18 ngõ 574 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà. Tổ công tác lập tức tiếp cận, xác minh và tiến hành các thủ tục thu hồi để đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu hợp pháp.

Sáng 14/9/2026, chị Bích có mặt tại trụ sở Công an phường Hồng Hà để làm thủ tục nhận bàn giao tài sản. Hình ảnh người phụ nữ xúc động nhận lại giấy tờ xe từ tay hai cán bộ công an, đứng cạnh tấm biển phong trào thi đua "Ba nhất - Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất" của đơn vị đã ghi lại một khoảnh khắc trọn vẹn niềm vui .

Cầm lại tài sản tưởng chừng đã mất trắng, chị Bích chia sẻ sự biết ơn trước sự tận tụy của các cán bộ, chiến sĩ, đồng thời mong muốn câu chuyện nhỏ này được lan tỏa đến cộng đồng.

Việc khẩn trương truy tìm và trao trả tài sản cho người dân chính là lời khẳng định rõ nét nhất về tinh thần trách nhiệm của lực lượng gìn giữ an ninh trật tự ngay từ vạch xuất phát cơ sở.