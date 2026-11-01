Trang bị kỹ năng PCCC cho hơn 300 người tại các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình

ANTD.VN - Hơn 300 người làm việc tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 4 xã Thường Tín, Chương Dương, Thượng Phúc và Hồng Vân, Hà Nội đã được tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 32 hướng dẫn các học viên thao tác thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Nhận diện nguy cơ, chủ động loại trừ các điều kiện gây cháy

Đây là hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa cháy, nổ, hạn chế thiệt hại ngay từ cơ sở do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Tại hội nghị, cán bộ tuyên truyền Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 32 đã phổ biến những quy định pháp luật về PCCC và CNCH; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong việc bảo đảm an toàn phòng cháy. Các điều kiện an toàn đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cũng được hướng dẫn cụ thể.

Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền tập trung phân tích những nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sinh hoạt và kinh doanh. Trong đó có sự cố hệ thống điện, sử dụng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, hoạt động đun nấu, thắp hương, thờ cúng và việc bảo quản, sắp xếp hàng hóa dễ cháy không bảo đảm an toàn.

Thông qua những tình huống thực tế, báo cáo viên giúp người tham gia nhận diện nguy cơ có thể phát sinh ngay trong hoạt động thường ngày. Từ đó, nâng cao ý thức tự kiểm tra, chủ động khắc phục những tồn tại, thiếu sót, không để các điều kiện mất an toàn kéo dài.

Đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đặc biệt lưu ý việc bố trí không gian sinh hoạt và kinh doanh hợp lý. Khu vực sản xuất, kinh doanh cần được tách biệt với nơi ở; hàng hóa, vật tư phải sắp xếp gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn với nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Các chủ hộ không được để hàng hóa lấn chiếm lối đi, cầu thang, cửa thoát nạn. Cùng với đó, cần trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp, lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, bố trí lối thoát nạn thứ hai và xây dựng phương án thoát nạn cho các thành viên trong gia đình, người làm việc tại cơ sở.

Đây là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan, đồng thời tạo điều kiện để người dân kịp thời thoát ra ngoài khi xảy ra sự cố.

Thực hành kỹ năng chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố

Không chỉ dừng ở việc phổ biến kiến thức lý thuyết, hội nghị còn dành thời gian hướng dẫn học viên thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu, trong đó có bình chữa cháy xách tay. Người tham gia được hướng dẫn cách nhận biết, xử lý khi phát hiện cháy; kỹ năng báo cháy, thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc, cách di chuyển và hỗ trợ người bị nạn.

Cán bộ, Đội CC và CNCH khu vực số 32 tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH tới các học viên

Thông qua thực hành, các học viên được trực tiếp làm quen với phương tiện chữa cháy, nắm vững những thao tác cơ bản để xử lý tình huống ngay từ khi đám cháy mới phát sinh. Đây là yếu tố quan trọng bởi trong những phút đầu xảy ra cháy, việc phát hiện sớm, báo động kịp thời và sử dụng đúng phương tiện chữa cháy tại chỗ có thể góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại.

Cùng với việc trang bị kỹ năng ứng phó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các chủ cơ sở, hộ gia đình thường xuyên tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC. Đặc biệt, cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện trước và sau khi sử dụng; không câu mắc điện tùy tiện, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị vượt quá khả năng chịu tải của hệ thống điện.

Khi xảy ra cháy, nổ, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng hô hoán, báo động để mọi người biết và tổ chức thoát nạn. Việc ngắt nguồn điện tại khu vực xảy ra cháy chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn. Đồng thời, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy trong điều kiện cho phép, ưu tiên cứu người và hướng dẫn mọi người thoát ra khu vực an toàn.

Đặc biệt, cần nhanh chóng gọi số điện thoại 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời.

Việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn tại 4 xã Thường Tín, Chương Dương, Thượng Phúc và Hồng Vân góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và các hộ gia đình trong công tác PCCC và CNCH. Qua đó, từng bước đưa công tác phòng ngừa cháy, nổ trở thành việc làm thường xuyên, chủ động tại mỗi cơ sở, mỗi hộ dân.

Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo mỗi người dân không chủ quan trước những nguy cơ cháy, nổ dù là nhỏ nhất. Chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, thường xuyên kiểm tra và loại trừ các nguy cơ mất an toàn chính là giải pháp thiết thực để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của mỗi gia đình và cộng đồng.