Đưa kỹ năng phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ đến gần hơn với người dân

ANTD.VN - Ngày 31-10, UBND phường Phúc Lợi, Hà Nội đã phối hợp với Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 18- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an thành phố Hà Nội ra mắt mô hình Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH, góp phần đổi mới cách tuyên truyền, đưa kiến thức, kỹ năng phòng cháy đến gần hơn với từng người dân.

Thượng tá Đinh Thanh Hà, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 18 trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH

Phát biểu tại lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi nêu rõ, quan điểm xuyên suốt luôn được xác định là lấy phòng ngừa làm chính, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược và lâu dài để hạn chế hoả hoạn và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Từ yêu cầu thực tế đó, UBND phường Phúc Lợi đã phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội xây dựng mô hình Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 18 giới thiệu tới các đại biểu tại không gian trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH

Khẳng định việc ra mắt Trung tâm trải nghiệm là yêu cầu quan trọng và cần thiết để nâng cao kiến thức PCCC và CNCH lấy con người làm trung tâm, vì sự an toàn của người dân. Theo đó, mô hình hướng tới đổi mới phương thức tuyên truyền, thay vì chỉ phổ biến kiến thức bằng hình thức truyền đạt thông thường, người dân có thêm địa điểm để trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm sơ cứu

Thông qua các hoạt động tại Trung tâm, người dân có điều kiện tiếp cận kiến thức về nhận diện nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt và sản xuất; cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy và phương pháp thoát nạn an toàn. Những nội dung thiết thực này giúp mỗi người hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong phòng ngừa cháy, nổ, không trông chờ hoàn toàn vào lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 18 giới thiệu đến các đại biểu và học sinh về phương tiện, thiết bị PCCC tại khu trải nghiệm

Đặc biệt, sự phối hợp của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 trong xây dựng mô hình có ý nghĩa quan trọng. Với kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chuyên nghiệp tham gia định hướng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

Qua đó, kiến thức PCCC không chỉ dừng lại ở việc nghe, ghi nhớ mà từng bước được chuyển hóa thành kỹ năng thực hành. Người dân có thể chủ động hơn khi phát hiện sự cố, biết cách báo tin, lựa chọn lối thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm sử dụng phương tiện PCCC

Việc ra mắt Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH cũng cho thấy cách tiếp cận mới của phường Phúc Lợi trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn địa bàn. Đưa kiến thức và kỹ năng thực tiễn sẽ mở ra những phương thức tuyên truyền, giáo dục trực quan, gần gũi, giúp người dân dễ tiếp cận và chủ động tham gia.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm sử dụng phương tiện PCCC

Thời gian tới, phường Phúc Lợi tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình an toàn cháy, nổ, đồng thời tổ chức các hoạt động tại Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó sự cố trong nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả.