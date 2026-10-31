Chú trọng kỹ năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ trong công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố cháy, nổ.

Tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng

Báo cáo viên thuộc Đội CC và CNCH khu vực 10 trình bày các nội dung

Buổi tập huấn diễn ra với sự tham dự của đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo UBND phường, đại diện Ban Chỉ huy Công an phường cùng các phòng, ban chuyên môn và thành viên các đội dân phòng PCCC trên địa bàn.

Hoạt động được triển khai thực hiện theo Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 14-1-2026 của UBND phường Kim Liên về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn năm 2026. Trước đó, UBND phường đã ban hành Quyết định ngày 17-9-2026 về việc thành lập các đội dân phòng PCCC, với 29 đội và tổng số 580 thành viên.

Tại buổi tập huấn, các thành viên lực lượng dân phòng được tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, quy định pháp luật về PCCC&CNCH, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại địa bàn dân cư.

Việc trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng dân phòng - những người trực tiếp sinh sống, làm việc tại địa bàn, có điều kiện phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ. Khi sự cố xảy ra, lực lượng này có thể nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, tổ chức báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn, hỗ trợ cứu người và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, tập huấn, mỗi thành viên đội dân phòng không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bản thân mà còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ đến từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn.

Phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC

Việc tổ chức tập huấn cho 29 đội dân phòng với 580 thành viên thể hiện sự quan tâm, chủ động của cấp ủy, chính quyền phường Kim Liên trong xây dựng, củng cố lực lượng PCCC tại cơ sở. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, lấy phòng ngừa là chính, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Trang bị kỹ năng PCCC cho lực lượng dân phòng

Trong bối cảnh nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các công trình có mật độ sử dụng cao, việc xây dựng lực lượng dân phòng có kiến thức, kỹ năng và khả năng phối hợp xử lý tình huống là yêu cầu cấp thiết.

Thông qua chương trình, UBND phường Kim Liên tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH ngay từ cơ sở, phát huy vai trò của mỗi thành viên đội dân phòng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trên địa bàn.