“Trại buôn người” tiếp tục hành trình đưa phim Việt ra thế giới

ANTD.VN - Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka đã diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka, Nhật Bản, với chuỗi hoạt động văn hóa, giáo dục, điện ảnh, nghệ thuật và quảng bá ẩm thực Việt Nam. Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức, hội đoàn và cộng đồng người Việt tại khu vực Kansai tổ chức.

Với chủ đề “Kết nối cộng đồng – Lan tỏa bản sắc Việt – Gắn kết Việt Nam và Nhật Bản”, ngày hội hướng đến mục tiêu tăng cường tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa hai quốc gia. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn; ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; ông Ichisaka Hirofumi, Cục trưởng phụ trách hợp tác quốc tế tỉnh Osaka; bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, cùng đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức hữu nghị Nhật Bản, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng người Việt.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình trình chiếu bộ phim điện ảnh "Trại buôn người", kết hợp giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim. Đây là dịp để một tác phẩm điện ảnh Việt Nam tiếp cận cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những khán giả Nhật Bản quan tâm đến các vấn đề xã hội được phản ánh trong phim.

Đoàn phim tham dự chương trình với sự hiện diện của NSND Như Quỳnh, đạo diễn Dương Bảo Anh, nhà sản xuất – biên kịch – giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang, diễn viên Đinh Viết Tường cùng các thành viên ê-kíp.

Điểm đặc biệt của hoạt động lần này là suất chiếu được nhà sản xuất Mèo Bích Trang dành tặng theo hình thức kín, phi thương mại, tổ chức ngay tại hội trường Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka. Đây không phải buổi công chiếu thương mại tại Nhật Bản, không bán vé và không thuộc hệ thống phát hành rạp tại thị trường này.

NSND Như Quỳnh tại buổi chiếu giao lưu

Việc lựa chọn không gian của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam cũng tạo nên ý nghĩa riêng cho chương trình. Thay vì một hoạt động quảng bá điện ảnh thông thường, buổi chiếu được đặt trong khuôn khổ giao lưu văn hóa, nơi tác phẩm trở thành phương tiện kết nối con người, chia sẻ những vấn đề xã hội và giới thiệu góc nhìn của điện ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khán giả Nhật Bản xúc động trước câu chuyện về tình người

Theo ghi nhận của ê-kíp, buổi chiếu tại Osaka để lại nhiều cảm xúc cho đoàn phim. Một số khán giả Nhật Bản đã không kìm được nước mắt trước những phân đoạn thể hiện sự hy sinh, tình người và tinh thần đoàn kết giữa những con người bị đẩy vào hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt.

Vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch và văn hóa, những cảm xúc được khán giả thể hiện phần nào cho thấy khả năng kết nối của câu chuyện. Theo ê-kíp, điều đọng lại sau buổi chiếu không chỉ là những tình tiết hành động hay cuộc đấu tranh sinh tồn, mà còn là sự đồng cảm với những số phận bị tước đoạt tự do, nhân phẩm và quyền được sống an toàn.

Chia sẻ về trải nghiệm tại Osaka, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết: “Đối với tôi, đây là một dịp rất đặc biệt khi bộ phim có cơ hội hiện diện trong một hoạt động giao lưu văn hóa và ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản. Tôi trân trọng cơ hội được mang tác phẩm đến giới thiệu trong không gian của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, nơi câu chuyện điện ảnh có thể trở thành một phương tiện kết nối văn hóa và con người”.

Nhà sản xuất cũng nhấn mạnh điều khiến chị xúc động nhất là được chứng kiến khán giả Nhật Bản rơi nước mắt khi xem phim. Theo chị, người xem không nhất thiết phải có cùng ngôn ngữ, quốc tịch hay hoàn cảnh sống với nhân vật mới có thể cảm nhận nỗi đau và tình người trong câu chuyện.

“Tôi luôn mong muốn 'Trại buôn người' không chỉ được xem bởi người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn có thể thực sự tiếp cận với chính khán giả bản địa của từng quốc gia. Tôi tin rằng lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết là những giá trị không có biên giới. Nếu một câu chuyện Việt Nam có thể chạm đến trái tim của người Nhật Bản, tôi tin rằng chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục hành trình đưa bộ phim đến với thế giới”, Mèo Bích Trang chia sẻ.

Hoạt động tại Osaka diễn ra trong thời điểm "Trại buôn người" đã tạo được dấu ấn đáng kể tại phòng vé trong nước. Ra mắt từ ngày 25/9/2026, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và có tốc độ tăng trưởng doanh thu nổi bật ngay trong những ngày đầu công chiếu. Theo số liệu cập nhật của chuyên trang Box Office Vietnam ngày 15/11, "Trại buôn người" hiện đạt khoảng 496,35 tỷ đồng, chỉ còn cách cột mốc 500 tỷ đồng chưa đầy 4 tỷ đồng.

Dù đã có hoạt động giới thiệu tại Osaka, nhà sản xuất xác nhận "Trại buôn người" chưa phát hành thương mại tại Nhật Bản và chưa chuyển nhượng quyền phát hành thương mại tại thị trường này. Đối với Mèo Bích Trang và Chói Entertainment, mục tiêu dài hạn không chỉ là đưa phim đến với cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài, mà còn tìm kiếm cơ hội để tác phẩm được tiếp cận đông đảo khán giả bản địa. Đây cũng là bước đi đòi hỏi quá trình nghiên cứu thị trường, lựa chọn đối tác và xây dựng phương án phát hành phù hợp với đặc điểm văn hóa, thị hiếu của từng quốc gia.

Theo định hướng của nhà sản xuất, ê-kíp tiếp tục nghiên cứu khả năng hợp tác với các đơn vị phát hành, đối tác điện ảnh và hệ thống rạp tại những thị trường tiềm năng, song song với việc tìm kiếm cơ hội tham gia các liên hoan phim quốc tế. Những phản ứng tích cực tại Osaka được xem là tín hiệu khích lệ, nhưng không đồng nghĩa với việc bộ phim đã có thỏa thuận phát hành hoặc được bảo đảm về khả năng thương mại tại Nhật Bản.

Nhà sản xuất mong muốn tác phẩm được đánh giá bằng giá trị điện ảnh, câu chuyện, ngôn ngữ nghệ thuật và khả năng kết nối cảm xúc, thay vì chỉ được nhìn nhận như một bộ phim dành riêng cho cộng đồng người Việt xa quê.