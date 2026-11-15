“Mở xưởng” kết nối cộng đồng thủ công và thiết kế sáng tạo

ANTD.VN - Sáng 15/11, tại số 47 Tràng Tiền (Hà Nội), chương trình “Mở xưởng” thuộc dự án “Giúp nhau làm nghề - Craft Toolkit Hà Nội 2026” chính thức khai mạc, mở đầu hai tuần hoạt động giới thiệu sản phẩm, thực hành và kết nối những người làm thủ công.

Chương trình “Giúp nhau làm nghề - Craft Toolkit Hà Nội 2026” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Chương trình quy tụ 10 nhà sáng tạo với những sản phẩm, chất liệu và câu chuyện nghề khác nhau. Tại đây, người làm thủ công, nhà thiết kế độc lập và những người khởi nghiệp từ chất liệu, di sản, ý tưởng sáng tạo có cơ hội giới thiệu quá trình thực hành, gặp gỡ công chúng và tìm kiếm cơ hội cộng tác.

Trong đó, “Mở xưởng” là hoạt động tiếp nối chương trình tập huấn “Giúp Nhau Làm Nghề - Craft Toolkit Hà Nội 2026” do Hội đồng Anh khởi xướng và tài trợ, nghệ sĩ thêu Phạm Ngọc Trâm tổ chức, điều phối, phối hợp cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. “Mở xưởng” là không gian được tổ chức theo hướng mở, khuyến khích sự tương tác và chia sẻ giữa những người tham gia.

Người làm thủ công, nhà thiết kế độc lập và những người khởi nghiệp từ chất liệu, di sản, ý tưởng sáng tạo có cơ hội giới thiệu quá trình thực hành, gặp gỡ công chúng và tìm kiếm cơ hội cộng tác

Bên cạnh việc tiếp cận các sản phẩm hoàn thiện, công chúng còn có thể tìm hiểu quá trình nghiên cứu, thử nghiệm vật liệu và kỹ thuật phía sau mỗi sản phẩm. Những hoạt động thực hành tại chỗ (workshop) tạo điều kiện để người làm nghề trực tiếp giới thiệu công việc, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận phản hồi từ khách tham quan.

Tại sự kiện, nghệ sĩ thêu Phạm Ngọc Trâm, điều phối viên chương trình cho biết bên cạnh những kiến thức học viên được tiếp nhận trong quá trình tập huấn, giá trị của chương trình còn nằm ở khả năng kết nối và lan tỏa trong cộng đồng. Mỗi người tham gia có thể vận dụng những điều đã học vào lĩnh vực riêng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cảm hứng và phương pháp làm nghề với những người xung quanh. Theo chị Phạm Ngọc Trâm, “Mở xưởng” tạo nên một không gian để những người làm sáng tạo cùng gặp gỡ, thực hành và trao đổi, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác và phát triển ý tưởng mới.

Chị Phạm Ngọc Trâm giới thiệu về các sản phẩm tại chương trình

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, “Mở xưởng” còn là dịp thử nghiệm mô hình “Craft and Design Hub - Cộng xã sáng tạo” tại Hà Nội. Thông qua quá trình làm việc chung, chương trình hướng tới tìm hiểu nhu cầu của người làm nghề về một không gian kết nối lâu dài, nơi các cá nhân có thể chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và phát triển những ý tưởng chung.

Mô hình này cũng đặt ra những câu hỏi về cách thức vận hành một cộng đồng sáng tạo: mỗi người cần nguồn lực gì, có thể đóng góp điều gì và những hình thức hỗ trợ nào cần được duy trì. Sự tham gia của công chúng góp thêm góc nhìn về vai trò của thủ công, thiết kế ứng dụng trong đời sống, giúp người làm nghề hiểu rõ hơn cách sản phẩm được tiếp nhận.

Chi tiết các hoạt động sẽ diễn ra trong khuôn khổ sự kiện “Mở xưởng”

Thông qua hai tuần tổ chức chương trình “Mở xưởng”, BTC kỳ vọng mở rộng cơ hội gặp gỡ giữa những người thực hành thủ công, thiết kế với công chúng, từng bước hình thành mạng lưới hợp tác và một môi trường hỗ trợ phát triển nghề bền vững.

Một số hình ảnh tại sự kiện