Triển lãm “Mạch sống vô hình”: Khi nghệ thuật đánh thức những dòng chảy năng lượng

ANTD.VN -Tối 14/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam giới thiệu triển lãm nghệ thuật “Mạch sống vô hình", nơi những dòng chảy năng lượng được cảm nhận qua âm thanh, ánh sáng và hình ảnh.

Màn biểu diễn âm thanh của nghệ sĩ Trí Minh tại lễ khai mạc triển lãm "Mạch sống vô hình”

Triển lãm có sự tham dự của ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam; các đại sứ, đại diện các quốc gia thành viên EU, cộng đồng ngoại giao, cùng các nghệ sĩ và đông đảo bạn trẻ quan tâm đến nghệ thuật.

Đánh thức các giác quan qua nghệ thuật

Thay vì tổ chức một buổi tọa đàm theo hình thức truyền thống, Ban tổ chức đã tạo nên không gian giao lưu, đối thoại trực tiếp với công chúng ngay tại lễ khai mạc triển lãm “Mạch sống vô hình". Tiết mục biểu diễn âm thanh mang nguồn năng lượng đặc biệt của nghệ sĩ Trí Minh góp phần khiến không gian triển lãm trở nên gần gũi, ấm áp hơn giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội.

Chia sẻ về ý tưởng cũng như hành trình kết nối những thực hành nghệ thuật trong không gian triển lãm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Nghệ thuật Heritage Art Space, Giám tuyển triển lãm cho biết, ông cùng Liên minh châu Âu và các nghệ sĩ đã dành nhiều tháng làm việc, trao đổi về chủ đề năng lượng, từ đó xây dựng nội dung một cuộc triển lãm mà ở đó, nghệ thuật có thể phản ánh và diễn giải những dòng chảy năng lượng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Nghệ thuật Heritage Art Space, Giám tuyển triển lãm chia sẻ tại lễ khai mạc

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trong quá trình xây dựng nội dung, điều đầu tiên ông nghĩ đến là con người quan niệm về năng lượng như thế nào khi sống ở những múi giờ và nền văn hóa khác nhau. Để tìm lời giải, ông đã tiến hành khảo sát những quan niệm về năng lượng trong không gian văn hóa phương Đông và phương Tây.

Qua khảo sát, ông nhận thấy nhận thức của con người về thế giới xung quanh đều được hình thành thông qua các giác quan. Con người có năm giác quan để tiếp nhận mọi thứ trong đời sống. Tuy nhiên, làm thế nào để những giác quan ấy có thể cảm nhận sự vật, hiện tượng theo những cách giống hoặc khác nhau? Theo ông, nghệ thuật chính là một trong những phương thức giúp mở ra những cánh cửa cảm nhận ấy.

Từ những nghiên cứu, khảo sát đó, ông Nguyễn Anh Tuấn cùng các cộng sự đã xây dựng triển lãm dựa trên sự cảm nhận của các giác quan. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng, nếu đặt tư duy và nhận thức của mỗi con người trong vũ trụ rộng lớn, bao la thì những hiểu biết ấy cũng chỉ là một phần nhỏ bé. Bởi vậy, ông mong muốn công chúng khi đến với triển lãm sẽ có những cảm nhận và cách tiếp cận riêng.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam tặng hoa các nghệ sĩ đồng hành cùng triển lãm nghệ thuật “Mạch Sống Vô Hình”



Đặc biệt, để cảm nhận sâu sắc hơn những thông điệp mà giám tuyển và các nghệ sĩ muốn chuyển tải, ông Nguyễn Anh Tuấn khuyến khích công chúng dành thời gian quan sát, lắng nghe thật chậm, từ đó khám phá những tầng ý nghĩa ẩn chứa trong từng tác phẩm mà ông và các nghệ sĩ muốn chuyển tải.

Năng lượng chuyển động trong thế giới quanh mình

Nếu năng lượng là dòng chảy duy trì sự vận hành của tự nhiên và xã hội thì sáng tạo nghệ thuật chính là một trong những cách để con người cảm nhận và diễn giải dòng chảy ấy.

Năng lượng hiện diện quanh chúng ta dưới vô vàn hình thức. Có những chuyển động mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những dòng chảy vô hình chỉ có thể cảm nhận qua âm thanh, ánh sáng và sự chuyển động.

Lễ khai mạc triển lãm diễn ra trong tiết trời se lạnh﻿ của Hà Nội

Tại triển lãm “Mạch sống vô hình”, mỗi tác phẩm mang đến một cách tiếp cận riêng, từ việc sử dụng vật liệu tái chế đến những suy tưởng về thời gian, ký ức và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

Chia sẻ cảm xúc sau khi tham quan triển lãm, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, Liên minh châu Âu là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn, bền vững hơn.

Trong các cuộc họp chính thức, Liên minh châu Âu thường trao đổi với Việt Nam về nhu cầu năng lượng và những giải pháp đáp ứng nhu cầu ấy theo hướng xanh hơn. Tuy nhiên, tại triển lãm này, các nghệ sĩ Việt Nam đã mang đến cho khách mời những cách cảm nhận năng lượng rất khác biệt.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại triển lãm

Một vệt nắng có thể khiến con người nhận ra thời gian đang trôi, hay những rung động của cây cối cũng có thể trở thành âm thanh mà chúng ta lắng nghe được.

Qua quan sát, ông Julien Guerrier nhận thấy, trong một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, chỉ một cử động nhỏ của mỗi người cũng có thể làm thay đổi những gì đang diễn ra ngay trước mắt.

Từ những trải nghiệm ấy, ông khẳng định, thông qua các thước phim, tác phẩm điêu khắc, âm thanh và nghệ thuật sắp đặt, các nghệ sĩ đã dẫn dắt người xem chú ý hơn đến cách năng lượng chuyển động trong thế giới quanh mình. Qua đó, nhận ra biết bao chuyển động vẫn đang diễn ra trong đời sống thường nhật mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ lỡ.

Các bạn trẻ và du khách quan tâm triển lãm



Ông Julien Guerrier tin rằng, công chúng đến với triển lãm sẽ có những trải nghiệm và cảm xúc đặc biệt, khó quên. Đồng thời, ông hy vọng sau khi rời không gian trưng bày, mỗi người sẽ mang theo một câu chuyện, một điều muốn chia sẻ với người khác, qua đó tiếp tục lan tỏa những nguồn năng lượng đặc biệt mà các nghệ sĩ gửi gắm trong tác phẩm.

Triển lãm “Mạch sống vô hình” mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách từ ngày 15/11 đến hết ngày 28/11, tại Tòa nhà Di sản, Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số hình ảnh khác tại triển lãm: