“Đi chơi chợ” Đồng Xuân và những trải nghiệm lạ chưa từng có

ANTD.VN - Từ câu chuyện đi chợ vốn thân thuộc trong đời sống người Hà Nội, “Chạm Đồng Xuân” gợi mở một cách trải nghiệm mới tại khu chợ có tuổi đời hơn trăm năm tuổi. Những cuộc mua bán thường ngày được đặt cạnh các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo đã giúp khách tham quan có dịp trải nghiệm hành trình "đi chơi chợ", lắng nghe ký ức và cảm nhận những lớp văn hóa lắng đọng giữa lòng Hà Nội.

﻿Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu hành trình khám phá các tác phẩm nghệ thuật tại chợ Đồng Xuân

Đón chúng tôi tại khu chợ, giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn hào hứng chia sẻ về những điều đang chờ đợi công chúng phía sau các lối đi, hành lang và góc nhỏ vốn đã quá quen thuộc với người dân Hà Nội. Theo anh, “Chạm Đồng Xuân” được hình thành từ mong muốn giúp mọi người cảm nhận khu chợ bằng nhiều giác quan, từ quan sát kiến trúc, hàng hóa, lắng nghe âm thanh, cảm nhận mùi hương đến khám phá những câu chuyện đời sống ẩn sau nhịp giao thương. Mỗi tác phẩm là một gợi mở, mỗi điểm dừng chân có thể đưa người xem đến với một phát hiện bất ngờ.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 từ 13-28/11/2026, chương trình “Chạm Đồng Xuân” mang đến một hành trình trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, nơi công chúng có thể tìm kiếm những “kho báu” sáng tạo ẩn mình giữa không gian giao thương tuổi đời hơn một thế kỷ.

Tác phẩm sắp đặt “Hạt” của nghệ sĩ Lê Văn Sơn, sử dụng các loại nông sản quen thuộc tại chợ Đồng Xuân làm chất liệu sáng tạo

Bước vào tầng 1, người xem dễ bị thu hút bởi tác phẩm sắp đặt “Hạt” của nghệ sĩ thị giác Lê Văn Sơn, người Việt hiện sinh sống và làm việc tại Cologne (Đức). Từ những loại nông sản quen thuộc như đỗ xanh, đỗ đen, đỗ tương được mua ngay tại chợ, anh tạo nên những khối hình độc đáo, đặt trong hệ khung giàn giáo kim loại vươn cao qua nhiều tầng không gian. Những hạt nhỏ bé vốn hiện diện thường ngày trong các quầy hàng khô bỗng mang một dáng hình khác, vừa gần gũi vừa lạ mắt, gợi liên tưởng đến nguồn nông sản và dòng chảy giao thương đã làm nên sức sống của Đồng Xuân suốt hơn một thế kỷ. Ngay trong không gian ấy, những đàn chim bồ câu đậu trên các vòm mái, dọc hành lang rồi bay ra khoảng sân phía ngoài cũng góp thêm nét sinh động cho khu chợ, tạo nên những khoảnh khắc bình dị giữa hành trình khám phá nghệ thuật.

Nằm ở khoảng không gian rộng và thoáng nhất tại tầng 1, đài phun nước là một điểm nhấn được bổ sung trong quá trình cải tạo chợ Đồng Xuân, chứ không có từ những ngày đầu khu chợ hình thành. Theo quan niệm phong thủy, hình ảnh dòng nước gắn với mong cầu tiền tài, may mắn, buôn bán hanh thông, gửi gắm ước vọng “tiền vào như nước” của những người làm ăn tại chốn giao thương sầm uất này. Cũng từ chính câu chuyện ấy, các nghệ sĩ đã tìm thấy nguồn cảm hứng để sáng tạo nên những tác phẩm mang màu sắc riêng.

Chi tiết đài phun nước tại chợ Đồng Xuân, nơi các nghệ sĩ tìm cảm hứng sáng tạo từ câu chuyện ký ức và ước vọng giao thương

Cụ thể, nghệ sĩ đa phương tiện người Đức Lisa Premke mang đến tác phẩm sắp đặt tương tác “Ký ức vang vọng của dòng sông quá vãng” gợi nhớ dòng sông Tô Lịch từng chảy qua mặt chính của chợ Đồng Xuân trước khi khu chợ được hình thành. Những tia nước kết hợp với hệ thống trống tự chế tạo nên loạt thanh âm gợi liên tưởng đến dòng chảy của một dòng sông đã lùi xa vào ký ức. Đặc biệt, ngay dưới đáy đài phun nước, nghệ sĩ Lê Vũ đã đặt những đồng xu nghệ thuật với hoa văn lấy cảm hứng từ tờ tiền Việt Nam. Hình ảnh những đồng xu dưới làn nước gợi nhắc tập tục "thả tiền cầu may", đồng thời gửi gắm mong ước về tài lộc, sự sung túc và những mùa bán buôn thuận lợi. Từ một chi tiết kiến trúc gắn với đời sống khu chợ, hai nghệ sĩ đã mở ra những cách liên tưởng khác nhau về ký ức và ước vọng của vùng đất Kẻ Chợ.

Chợ Đồng Xuân khoác lên diện mạo mới với những không gian nghệ thuật sáng tạo, hòa cùng nhịp giao thương sôi động thường ngày

Nếu để ý kỹ những cột trụ xung quanh khu chợ, người xem sẽ bắt gặp một chuỗi ảnh chân dung được sắp đặt đan xen vào không gian kiến trúc. Đó là dự án nhiếp ảnh của nghệ sĩ Nguyễn Minh Hoàng cùng nhóm cộng sự, được hình thành sau khoảng ba tháng thu thập tư liệu xã hội học tại chợ Đồng Xuân. Hoàng dẫn dắt nhóm gồm 5-6 nhiếp ảnh gia, dành nhiều thời gian đi sâu vào đời sống khu chợ, ghi lại từ những gian hàng, mặt hàng buôn bán đến chân dung những con người ngày ngày gắn bó với nơi đây.

Ống kính của các nghệ sĩ không chỉ hướng đến những tiểu thương mà còn tìm đến cả những nhóm lao động tự do ít được chú ý như người trông hàng, khuân vác, hỗ trợ đóng hàng, người bán đồ ăn hay những người làm công việc vận chuyển, gọi xe. Họ có thể không sở hữu một gian hàng, không trực tiếp đứng tên trong hoạt động kinh doanh, nhưng lại là những mắt xích không thể thiếu trong nhịp vận hành của khu chợ. Ở đó có những người đã gắn bó nhiều năm, nhiều thế hệ, thậm chí có những tiểu thương tuổi đã ngoài 90. Với họ, chợ Đồng Xuân không đơn thuần là nơi mưu sinh mà còn như ngôi nhà thứ hai, một không gian thân thuộc được chăm chút và gắn bó chẳng khác gì công việc, cuộc sống của chính mình. Có người bắt đầu từ những công việc nhỏ, tích góp qua năm tháng rồi có cơ hội đầu tư, sở hữu một sạp hàng riêng.

Từ những tư liệu chân dung thu thập được, Nguyễn Minh Hoàng tiếp tục phát triển ý tưởng đưa nhiếp ảnh hòa vào chính không gian sống của các nhân vật. Thay vì tập hợp hình ảnh trong một khu trưng bày riêng biệt, những bức ảnh được in và đặt tại các vị trí quen thuộc với đời sống thường ngày của họ. Người xem vì thế có thể bắt gặp một gương mặt ngay bên gian hàng, lối đi hay nơi người lao động vẫn thường qua lại. Cách sắp đặt ấy tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hình ảnh và đời thực, khiến những con người vốn vẫn hiện diện mỗi ngày trong khu chợ được nhìn ngắm lâu hơn, kỹ hơn. Đó cũng là cách dự án giúp công chúng nhận ra những điều đôi khi vẫn ở ngay trước mắt nhưng dễ bị bỏ qua trong nhịp sống tất bật.

Tác phẩm sắp đặt vải “Flora and Fauna” của nghệ sĩ Phúc Văn Đặng, với những họa tiết hoa mang cảm hứng từ văn hóa Việt Nam và Bắc Âu

Tiếp tục men theo những lối cầu thang dẫn lên tầng 2, hành trình khám phá lại mở ra những sắc màu và hình hài mới. Dọc các hành lang, những sắp đặt bằng vải của nghệ sĩ Phúc Văn Đặng (Phuc Van Dang), người Việt Nam sinh sống lâu năm tại Đan Mạch, mang đến những điểm nhấn nổi bật giữa không gian chợ. Với tác phẩm “Flora and Fauna”, anh kết hợp các họa tiết văn hóa Việt Nam và Bắc Âu, thể hiện qua sắc hồng gợi nhớ hoa sen, ký ức quê hương và màu xanh lam gợi vùng biển Bắc Âu, đồng thời gửi gắm mong ước về hòa bình, bình yên và hài hòa.

Quan sát kỹ, người xem sẽ nhận ra những bông hoa đều có mắt. Với Phúc, hoa cũng như những sinh thể sống, có khả năng quan sát, cảm nhận và kết nối với con người. Qua cách tạo hình ấy, nghệ sĩ muốn đưa thiên nhiên đến gần hơn với đời sống, đồng thời gửi gắm mong muốn về những điều may mắn, tốt lành cho khu chợ và những người gắn bó với nơi đây.

Tranh tường khổ lớn của nghệ sĩ Mikael Rickman (Thụy Điển), tái hiện những hình ảnh và lát cắt đời sống thường ngày tại chợ Đồng Xuân

Tại khu vực giếng trời nối giữa hai tòa nhà, những bức tranh tường khổ lớn của nghệ sĩ Thụy Điển Mikael Rickman mở ra một góc nhìn khác về đời sống chợ Đồng Xuân. Dành những ngày đầu tiên để đi khắp khu chợ, chụp lại các hình ảnh, đồ vật và sinh hoạt thường ngày, nam nghệ sĩ sau đó chọn lọc những chi tiết đưa lên các mảng tường, từ con cá, chiếc kéo đến hình ảnh người bán hàng đóng gói, vận chuyển hàng hóa...mỗi hình vẽ đều gắn với một phần đời sống giao thương đang diễn ra tại đây.

Với Mikael, đó chính là lịch sử đương thời của khu chợ, một lát cắt ghi lại những gì đang hiện diện ở thời điểm này, bởi có những đồ vật, sinh hoạt hôm nay vẫn quen thuộc nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ không còn. Đáng chú ý, trên một mảng tường đối xứng là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bên biểu tượng rồng Thăng Long. Không phải chân dung một nhân vật cụ thể, hình ảnh ấy mang tính đại diện cho những người phụ nữ đang chiếm phần lớn lực lượng lao động, góp sức duy trì nhịp sống và hoạt động giao thương của chợ. Qua những nét vẽ khổ lớn, nghệ sĩ lưu giữ những điều bình dị nhưng làm nên diện mạo riêng của Đồng Xuân hôm nay.

Tác phẩm sắp đặt tương tác “Địa hình mềm” (Soft Topographies) của nghệ sĩ Marko Lulić (Áo), sử dụng chất liệu vải mua tại chợ để kết nối không gian kiến trúc giữa hai tòa nhà

Cũng tại khoảng giếng trời nối hai tòa nhà, nghệ sĩ người Áo Marko Lulić giới thiệu tác phẩm sắp đặt tương tác “Địa hình mềm” (Soft Topographies). Vốn có nhiều kinh nghiệm sáng tác điêu khắc trong không gian công cộng, Marko bị thu hút bởi cấu trúc kiến trúc đặc biệt của khoảng không gian này. Thay vì tiếp cận khu chợ chỉ từ những lối đi và gian hàng bên trong, nghệ sĩ thử quan sát Đồng Xuân từ trên cao qua Google Maps, phác họa lại cấu trúc không gian rồi chuyển hóa thành những họa tiết trên vải. Chất liệu được ông lựa chọn cũng rất gần gũi, chính là những tấm vải mua tại chợ, sau đó được kết nối, sắp đặt thành một tác phẩm trải rộng giữa hai tòa nhà. Sự kết hợp giữa chất liệu đời thường và cấu trúc kiến trúc tạo nên một diện mạo mới cho khoảng giếng trời, đồng thời cho thấy cách nghệ sĩ tìm thấy cảm hứng sáng tạo ngay từ chính không gian và những vật liệu sẵn có của Đồng Xuân.

Tranh tường khổ lớn với hình ảnh cây bonsai, tạo điểm nhấn nghệ thuật tại khu vực hành lang cầu thang chợ Đồng Xuân

Trên hành lang cầu thang dẫn lên tầng 3, hai bức tranh tường khổ lớn với hình ảnh cây bonsai và những người lao động, cư dân gắn bó với chợ Đồng Xuân tạo nên sự tương tác thú vị giữa nghệ thuật và đời sống. Vốn là khoảng chiếu nghỉ kết nối hai tầng, khu vực này được mở rộng thành điểm dừng chân thư giãn, nơi du khách có thể ngắm nhìn thành phố và tận hưởng một khoảng lặng giữa nhịp chợ sôi động.

Tác phẩm điêu khắc âm thanh của nghệ sĩ Australia Alexander Pug Williams và nghệ sĩ Hà Nội Tuấn Nị được tạo nên từ những vật liệu thu thập tại chợ Đồng Xuân, khuyến khích người xem trực tiếp tương tác và tạo nên những thanh âm ngẫu hứng.

Lên đến tầng 3, một điểm dừng chân thú vị khác là tác phẩm điêu khắc "Vang vọng Đồng Xuân" kết hợp với âm thanh của nghệ sĩ Australia - Alexander Pug Williams và nghệ sĩ Hà Nội - Tuấn Nị. Từng có thời gian lưu trú tại Việt Nam và tìm hiểu đời sống địa phương, Alexander mong muốn tạo ra một tác phẩm mà công chúng có thể trực tiếp tương tác, tự do khám phá âm thanh thay vì chỉ đứng ngắm nhìn. Những vật liệu được hai nghệ sĩ thu thập từ khu chợ như hộp xốp, sắt thép, gỗ, đá...cùng các dụng cụ tạo âm được kết hợp, sắp đặt thành một hệ thống nhạc cụ mở. Mỗi chất liệu khi được gõ, chạm theo những cách khác nhau lại tạo ra âm thanh và sắc thái riêng, khuyến khích người xem cùng tham gia, thử nghiệm và tạo nên những bản hòa âm ngẫu hứng giữa lòng chợ.

Ngay bên cạnh là chuỗi 10 bức tranh của nhóm nghệ sĩ quốc tế, kết hợp nghệ thuật đa phương tiện và công nghệ tương tác. Thông qua mã QR, những hình ảnh tưởng chừng tĩnh trên mặt tranh được đánh thức thành chuyển động, mở ra 10 câu chuyện về thế giới sinh vật kỳ thú. Cách kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và công nghệ không chỉ mang đến những khám phá mới mẻ mà còn gợi mở một cách tiếp cận nghệ thuật bằng nhiều giác quan, để mỗi người có thể quan sát, lắng nghe và tương tác theo cách riêng.

Tác phẩm sắp đặt đa phương tiện “Địa tầng thời gian” của nghệ sĩ Nhật Bản Ryusuke Ito, kết hợp điêu khắc chuyển động và hình ảnh, gợi mở những lớp ký ức đan xen

Một tác phẩm sắp đặt đa phương tiện khác của nghệ sĩ Nhật Bản Ryusuke Ito mang tên “Địa tầng thời gian” cũng mở ra trải nghiệm thị giác đặc biệt. Vốn xuất thân là kỹ sư, sau này chuyển hướng sang nghệ thuật, ông từng làm phim nhưng không muốn phụ thuộc vào những phương tiện trình chiếu có sẵn mà tự nghiên cứu, xây dựng hệ thống chiếu phim riêng. Sự quan tâm đến thời gian tiếp tục được thể hiện trong tác phẩm lần này, được ông hình dung như một cỗ máy thời gian với những chuyển động tuần hoàn, đưa người xem đi qua các lớp ký ức. Những vật thể điêu khắc do nghệ sĩ tự tạo hình, kết hợp với các đồ vật tìm mua tại những cửa hàng quanh khu chợ, trở thành một phần của hệ thống trình chiếu. Trên mặt tường, hình ảnh hiện lên rồi mờ đi, tiếp nối và biến đổi như dòng thời gian đang trôi, gợi liên tưởng đến cách ký ức của mỗi người được lưu giữ, đôi khi rõ nét, đôi khi chỉ còn là những dấu vết thấp thoáng.

Tại hai cầu thang số 5 và 6, nhóm bốn nghệ sĩ Singapore lựa chọn chính kiến trúc và hiện trạng của khu chợ làm chất liệu sáng tạo. Hai cầu thang nằm ở hai đầu hồi, kéo dài từ tầng 1 lên tầng 3, được khai thác như một phần của tác phẩm sắp đặt tương tác. Những hình ảnh, chi tiết thị giác được bố trí dọc theo các bậc thang, tạo cảm giác tác phẩm chuyển động theo bước chân người đi lên. Đáng chú ý, nhóm nghệ sĩ không tìm cách che đi những dấu vết cũ kỹ, bong tróc hay những chỗ sứt vỡ trên mặt bậc, mà đưa chính những đặc điểm ấy vào trải nghiệm thị giác. Qua đó, những dấu ấn của thời gian vốn gắn với kiến trúc chợ trở thành một phần của ngôn ngữ nghệ thuật.

Không gian sân mái chợ Đồng Xuân lần đầu mở cửa đón công chúng, được bố trí các góc đọc sách, chơi cờ và vườn cây, tạo điểm dừng chân thư giãn giữa lòng khu chợ

Không dừng lại ở những tác phẩm nghệ thuật, “Chạm Đồng Xuân” còn mở rộng trải nghiệm bằng việc lần đầu tiên đưa sân mái chợ vào hoạt động đón công chúng. Giữa không gian thoáng đãng trên tầng cao, những góc đọc sách, bàn cờ và vườn cây nhỏ tạo nên một khoảng nghỉ yên tĩnh, đối lập với nhịp giao thương nhộn nhịp bên dưới. Từ đây, người tham quan có thể ngắm nhìn những mái phố cổ, dành thời gian đọc sách, trò chuyện hoặc thưởng thức các chương trình âm nhạc, chiếu phim. Cuộc thi thời trang “Market to Mode” cũng mang đến một cách tiếp cận khác với hàng hóa của khu chợ, khi những sản phẩm quen thuộc được lựa chọn, phối hợp và biến tấu thành các ý tưởng trang phục sáng tạo.

Theo giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn, tên gọi “Chạm Đồng Xuân” gửi gắm mong muốn đưa công chúng đến gần hơn với khu chợ thông qua những tiếp xúc đa chiều, từ quan sát kiến trúc, hàng hóa đến lắng nghe âm thanh, cảm nhận mùi hương và nhịp sinh hoạt thường ngày. Khi nghệ thuật hiện diện ngay trong không gian ấy, những điều vốn quen thuộc có thể được nhìn nhận bằng một góc nhìn khác, giúp mỗi người khám phá thêm những câu chuyện và giá trị văn hóa ẩn sau đời sống thường nhật.

Từ câu chuyện của một khu chợ truyền thống, “Chạm Đồng Xuân” cũng gợi mở cách tiếp cận rộng hơn về việc đưa di sản vào đời sống sáng tạo đương đại. Đây cũng là tinh thần "Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026" hướng tới với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, định hướng “Kinh tế Sáng tạo” quy tụ hơn 150 hoạt động cùng gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Trong dòng chảy sáng tạo ấy, Đồng Xuân là một không gian đặc biệt bởi di sản không chỉ hiện diện trong kiến trúc hơn một thế kỷ tuổi mà còn sống động qua những quầy hàng, tiếng rao, những cuộc gặp gỡ và bao phận người đã gắn bó với khu chợ qua nhiều thế hệ.

Những tiểu thương gắn bó với chợ Đồng Xuân hàng chục năm lưu lại khoảnh khắc chụp ảnh trên sân mái khu chợ, không gian lần đầu mở cửa đón công chúng

Khép lại hành trình khám phá, Đồng Xuân vẫn trở về với nhịp sống thường ngày, với những quầy hàng, tiếng người mua bán và những bước chân tất bật. Nhưng có lẽ, sau những trải nghiệm từ “Chạm Đồng Xuân”, khu chợ hơn trăm năm tuổi sẽ hiện lên trong mắt mỗi người với nhiều sắc thái hơn. Bởi đôi khi, chỉ cần chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn những điều vốn thân thuộc, chúng ta sẽ nhận ra phía sau một không gian giao thương sôi động còn có biết bao câu chuyện về con người, ký ức và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua thời gian.



Có lẽ, giá trị đáng chú ý của “Chạm Đồng Xuân” nằm ở việc nghệ thuật không làm gián đoạn nhịp sống vốn có, mà tìm cách hòa vào đó, khơi gợi sự chú ý của công chúng đối với những điều đôi khi vẫn hiện diện ngay trước mắt.