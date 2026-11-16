Miss Charm 2026 khởi động tại Việt Nam, 53 người đẹp quốc tế hội tụ

ANTD.VN - Không khí của Miss Charm 2026 bắt đầu sôi động khi 53 thí sinh quốc tế lần lượt đặt chân đến Việt Nam từ ngày 13/11, mở màn cho mùa giải thứ tư của cuộc thi. Với hành trình kéo dài đến ngày 6/12, các đại diện sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, huấn luyện và tranh tài trước khi tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện.

Được tổ chức tại Việt Nam, Miss Charm 2026 tiếp tục theo đuổi định hướng tôn vinh vẻ đẹp gắn liền với văn hóa, du lịch và giáo dục. Đây cũng là cơ hội để các người đẹp giới thiệu bản sắc quê hương, đồng thời tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam trong suốt thời gian tham gia cuộc thi.

Đại diện chủ nhà - Nguyễn Ngọc Trà My, Miss Charm Vietnam 2026

Dàn người đẹp quốc tế hội tụ tại Việt Nam

Ngay trong ngày đầu tiên, sự xuất hiện của các thí sinh tại TP.HCM thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp. Các đại diện đến từ nhiều châu lục mang theo những màu sắc, phong cách và câu chuyện riêng, tạo nên bức tranh đa dạng cho mùa giải năm nay. Dàn thí sinh Miss Charm 2026 quy tụ những gương mặt đến từ bốn khu vực lớn gồm châu Á và châu Đại Dương, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Sự góp mặt của 53 đại diện không chỉ tạo nên sức cạnh tranh về nhan sắc mà còn mở ra cơ hội giao lưu giữa những nền văn hóa khác biệt.

Sự hiện diện của các thí sinh từ nhiều quốc gia giúp Miss Charm 2026 trở thành điểm gặp gỡ của những nền văn hóa khác nhau. Trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp quốc tế ngày càng chú trọng khả năng truyền tải câu chuyện cá nhân và bản sắc dân tộc, sự đa dạng này cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của mùa giải.

Hoa hậu Fallon Williams - Miss Charm USA 2026

Thí sinh hào hứng khi lần đầu đến Việt Nam

Ngay sau khi hạ cánh, nhiều người đẹp đã chia sẻ cảm xúc về những trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam. Không chỉ thể hiện sự háo hức trước cuộc thi, các đại diện còn dành sự quan tâm đặc biệt đến văn hóa và con người nước chủ nhà.

Tejaswini Shrivastava – Miss Charm India 2026 – bày tỏ niềm vui khi có mặt tại Việt Nam và mong muốn tận hưởng trọn vẹn hành trình phía trước. Người đẹp cho biết cô kỳ vọng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời mang về thành tích tốt cho đất nước. "Tôi rất mong đợi một hành trình tuyệt vời phía trước và tạo ra nhiều kỷ niệm cũng như chiến thắng cho đất nước mình", đại diện Ấn Độ chia sẻ.

Hoa hậu Lena Takeuchi (Nhật Bản) mong muốn tìm hiểu về văn hóa nước chủ nhà

Trong khi đó, Lena Takeuchi – Miss Charm Japan 2026 – gây thiện cảm bằng lời chào bằng tiếng Việt cùng phong thái nhẹ nhàng. Người đẹp cho biết cô rất vui khi cuối cùng cũng đặt chân đến TP.HCM và cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người. Đáng chú ý, bên cạnh mục tiêu tranh tài, Lena thể hiện mong muốn tìm hiểu về văn hóa nước chủ nhà. Cô chia sẻ muốn giới thiệu vẻ đẹp của Nhật Bản đến bạn bè quốc tế, đồng thời khám phá những nét đặc trưng của Việt Nam. Đây cũng là tinh thần giao lưu văn hóa mà Miss Charm hướng đến trong mùa giải năm nay.

Đại diện Thái Lan Helena Sarakan lại mang đến bầu không khí sôi nổi, gần gũi. Với cách giao tiếp hài hước, tự nhiên và nguồn năng lượng tích cực, người đẹp nhanh chóng tạo được sự chú ý từ người hâm mộ. Màn chào hỏi bằng tiếng Việt cùng những chia sẻ dí dỏm của cô góp phần tạo nên không khí thân thiện trong ngày đầu nhập cuộc.

Những phản ứng khác nhau của các thí sinh cho thấy màu sắc riêng của từng đại diện. Nếu Tejaswini thể hiện sự quyết tâm, Lena chú trọng giao lưu văn hóa thì Helena lại gây ấn tượng bởi sự hoạt bát. Đây cũng là những hình ảnh đầu tiên giúp khán giả có thêm cơ sở theo dõi hành trình của 53 người đẹp trong những ngày tới.

Sinh năm 1996, Trà My sở hữu chiều cao 1,77m cùng nền tảng học vấn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quản trị

Trong số 53 thí sinh, sự chú ý của khán giả trong nước còn hướng về Nguyễn Ngọc Trà My – Miss Charm Vietnam 2026. Là đại diện chủ nhà, người đẹp sẽ có cơ hội giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời cạnh tranh với các ứng viên đến từ nhiều quốc gia.

Sinh năm 1996, Trà My sở hữu chiều cao 1,77m cùng nền tảng học vấn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quản trị. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học RMIT (Australia), từng đảm nhiệm các vị trí quản lý nhãn hàng và đối tác chiến lược tại những tập đoàn đa quốc gia.

Trước khi đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, Trà My từng tham gia The TVFace 2025 và hoạt động với vai trò MC song ngữ tại nhiều hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao. Kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế được xem là lợi thế của cô khi bước vào sân chơi có sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Hoa hậu Sarah Catherina (Đức) tham dự Miss Charm 2026 tại Việt Nam

Hành trình quảng bá văn hóa Việt

Sau ngày nhập cuộc 16/11, ngày 19/11, các người đẹp tham gia đăng ký, thử trang phục và tổng duyệt cho buổi họp báo. Sự kiện họp báo chính thức kết hợp tiệc chào mừng (Official Miss Charm 2026 Press Conference & Welcome Party) dự kiến diễn ra ngày 20/11. Đây là dịp để ban tổ chức giới thiệu dàn thí sinh, định hướng cuộc thi và tạo cơ hội để các đại diện gặp gỡ truyền thông.

Sau đó, các thí sinh bước vào chuỗi hoạt động ghi hình, chụp ảnh và những chương trình đồng hành. Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải là chuyến đi đến Đà Lạt, nơi các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan, du lịch địa phương và trải nghiệm không gian văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, các lớp huấn luyện chuyên sâu sẽ giúp thí sinh chuẩn bị cho những phần thi quan trọng. Sau các buổi tổng duyệt sân khấu, đêm thi Bán kết (Preliminary Competition) dự kiến diễn ra ngày 2/12. Đây là một trong những cột mốc quan trọng để các ứng viên thể hiện khả năng trình diễn, phong thái và bản lĩnh trước khi bước vào đêm thi quyết định.

Miss Charm Argentina 2026 - Florencia Hernández

Đêm Chung kết (Grand Finale) được lên kế hoạch tổ chức tối 5/12/2026, tìm ra người kế nhiệm danh hiệu Miss Charm. Ngày 6/12, các thí sinh sẽ rời Việt Nam, khép lại hành trình kéo dài ba tuần.

Với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity” (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), Miss Charm 2026 tiếp tục nhấn mạnh định hướng xây dựng một cuộc thi sắc đẹp gắn với giá trị văn hóa, tri thức và giáo dục.

Khác với cách tiếp cận chỉ tập trung vào ngoại hình, cuộc thi đặt ra yêu cầu về khả năng đại diện, giao tiếp và truyền tải câu chuyện văn hóa của mỗi thí sinh. Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và trình diễn, mỗi người đẹp có cơ hội giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương mình, đồng thời tiếp nhận những giá trị mới từ các nền văn hóa khác.