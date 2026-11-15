Trao giải cho 17 phương án trong Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo năm 2026

ANTD.VN -Sáng ngày 15/11, tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026” với chủ đề “Hà Nội – Đánh thức không gian đô thị”. Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố 17 phương án đạt giải.

Tính khả thi thực tế chiếm 40% tổng số điểm

Cuộc thi do Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động thuộc Chương trình Phát triển Hạ tầng sáng tạo, trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Chương trình có sự đồng hành của UNESCO, các trường đại học và nhiều đối tác quan trọng trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 18/07/2026, kêu gọi các kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cộng đồng cùng đóng góp các ý tưởng đổi mới cho không gian đô thị Hà Nội.

Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu tại chương trình

Sau hơn ba tháng triển khai Ban Tổ chức đã tiếp nhận 100 phương án từ 92 đơn vị dự thi trên toàn quốc, ở hai nhóm chuyên nghiệp và nhóm không chuyên. Cuộc thi gồm ba hạng mục: Hạng mục thứ nhất là Thúc đẩy thiết kế sáng tạo tại không gian công cộng trong đô thị; Hạng mục thứ hai là Thiết kế sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình trong đô thị phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng; và hạng mục thứ ba là Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc truyền thống, vùng ven đô và làng nghề.

Các phương án xuất sắc của cuộc thi đã được giới thiệu đến công chúng trong không gian Triển lãm ý tưởng sáng tạo Cộng đồng 2026, do Ban tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội chủ trì.

Theo ban tổ chức, Hội đồng thi tuyển có sự tham gia của 12 chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế. Trong đó, TS. KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng còn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Văn phòng Vùng Région Ile-de-France tại Hà Nội, các viện nghiên cứu, trường đại học và mạng lưới sáng tạo.

Qua hai vòng đánh giá độc lập, bỏ phiếu xét chọn và kết hợp bình chọn từ cộng đồng, Hội đồng đánh giá cao các phương án đoạt giải nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tư duy tạo hình hiện đại, bản sắc văn hóa địa phương, đặc biệt là tính khả thi trong thực tế (chiếm 40% tổng số điểm). Nhiều đồ án đề xuất rõ mô hình quản trị, tài chính và khả năng vận hành liên kết giữa doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp tư nhân với chính quyền địa phương để có thể triển khai xây dựng ngay.

Trao giải cho 17 phương án

Ban tổ chức công bố 17 phương án đoạt giải ở ba hạng mục dự thi, thuộc hai nhóm chuyên nghiệp và không chuyên. Cơ cấu giải thưởng gồm 02 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.

Ở hạng mục Thúc đẩy thiết kế sáng tạo tại không gian công cộng trong đô thị. Nhóm chuyên nghiệp, giải Nhất thuộc về Công ty TNHH TOOB Studio, giải Nhì thuộc về Lê Ngọc Nhi, giải ba thuộc về NaP architects, Hai giải Khuyến khích thuộc về Công ty TNHH Kecho Collective, và Lê Anh Trúc. Nhóm không chuyên không có giải Nhất và Giải Nhì. Giải Ba nhóm này thuộc về Vũ Hoài Thư; hai Giải Khuyến khích gồm Nguyễn Thị Trường An, Ngô Ái Hân, Dương Hồ Thảo Tiên, và nhóm tác giả Nguyễn Đình Thành Lợi, Đàm Quang Phúc Anh, Nguyễn Tấn Phong.

Ở hạng mục Thiết kế sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng. Nhóm chuyên nghiệp, giải Nhất thuộc về Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng LAB CONCEPT, giải Nhì thuộc về Nguyễn Hoàng Khải, giải Ba thuộc về Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng LAB CONCEPT. Nhóm không chuyên không có giải Nhất. Giải Nhì nhóm này thuộc về Lương Hồng Ngọc, Lê Hồng Minh, Đoàn Thu Minh, Phạm Kiều Oanh; giải Ba thuộc về Đoàn Thị Khánh Linh; Nguyễn Hoàng Việt; Nguyễn Văn Bính – ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Ban Tổ chức chụp ảnh với các nhóm và cá nhân đạt giải thưởng

Tại hạng mục Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc truyền thống. Nhóm chuyên nghiệp không có giải Nhất. Giải Nhì nhóm này thuộc về Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế UPD, giải Ba thuộc về Phương Thanh Tùng. Nhóm không chuyên không có giải Nhất. Giải Nhì nhóm này thuộc về nhóm tác giả Phùng Nhật Mai, Vũ Tuấn Nam, Tạ Văn Phong, Trần Chí Bằng, Nguyễn Tuấn Đạt; giải Ba thuộc về Hoàng Thị Hoài Trang.

Song song với hoạt động chấm giải chuyên môn, vòng bình chọn trực tuyến cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Ban tổ chức trao giải cho 04 phương án. Theo đó, ở nhóm chuyên nghiệp thuộc về Công ty CP Thiết kế và Xây dựng LAB Concept, và Công ty CP Thiết kế và Xây dựng LAB Concept. Ở nhóm không chuyên thuộc về Lương Hồng Ngọc, Lê Hồng Minh, Đoàn Thu Minh, Phạm Kiều Oanh; và phương án của nhóm Phùng Nhật Mai, Vũ Tuấn Nam, Tạ Văn Phong, Trần Chí Bằng, Nguyễn Tuấn Đạt.

Từng bước chuyển hóa các tiềm năng sẵn

Không dừng lại ở một sân chơi chuyên môn, Cuộc thi là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội về phát triển hạ tầng sáng tạo, từng bước chuyển hóa các tiềm năng sẵn có thành hệ thống không gian sáng tạo vận hành lâu dài.

Trong bối cảnh Thủ đô đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, các phương án dự thi đã đưa ra những giải pháp trực diện và giàu tính khả thi cho bài toán hạ tầng. Từ việc tái kích hoạt không gian công cộng, chuyển đổi công năng các nhà máy, cơ sở sản xuất cũ di dời thành các tổ hợp nghệ thuật – sáng tạo, cho đến việc đánh thức giá trị kiến trúc truyền thống tại vùng ven đô và làng nghề.

Các phương án dự thi đã gợi mở những giải pháp, đề xuất về mô hình quản trị, cơ chế tài chính và giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa hiệu quả, qua đó, góp phần định hình mạng lưới hạ tầng sáng tạo bền vững, tạo động lực thúc đẩy kinh tế sáng tạo và nâng tầm vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Một số hình ảnh trao giải: