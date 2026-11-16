Chương trình nghệ thuật gửi gắm khát vọng tiếp nối đạo học Việt Nam

Chương trình “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” lấy học sinh, sinh viên và người trẻ làm chủ thể, đưa những giá trị của nền đạo học Việt Nam đến gần công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Thông qua âm nhạc, trình diễn và các hoạt động tương tác, di sản 950 năm được kết nối với những câu chuyện về hành trình trưởng thành, khát vọng khẳng định bản thân và trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ đây là hoạt động thứ 63 trong chuỗi hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện trong suốt thời gian qua.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại chương trình

“Chuỗi hoạt động được thực hiện qua nhiều hình thức như hội thảo khoa học, trưng bày, triển lãm, trải nghiệm di sản, văn hóa nghệ thuật. Các sự kiện này không chỉ tổ chức ở bên trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám mà còn được thực hiện ở các địa phương khác trong cả nước và vượt biên giới Việt Nam ra nước ngoài tại Cộng hoà Pháp, Cộng hòa Liên bang Nga và Cộng hòa Liên bang Đức. Từ những góc độ khác nhau, các hoạt động đều khẳng định giá trị lưu giữ tinh hoa đạo học, tinh thần hiếu học, truyền thống “tôn sư trọng đạo” và trọng dụng nhân tài của các bậc tiền nhân” - ông Lê Xuân Kiêu cho biết thêm.

Chương trình được kết cấu thành 5 chương gồm Tâm - Tài - Trí - Đức - Vinh quang, mở ra hành trình khám phá những phẩm chất cần thiết của thế hệ trẻ trên con đường tiếp nối truyền thống và kiến tạo tương lai. Đặc biệt, tại chương trình, hoạt động giao lưu “Thử thách trí tuệ” tạo cơ hội để khán giả trực tiếp trả lời các câu hỏi về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lịch sử, văn hóa và những giá trị đặc trưng của Thủ đô. Qua đó, người trẻ không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn chủ động khám phá di sản bằng trải nghiệm và sự tương tác.

Chương trình được kết cấu thành 5 chương gồm Tâm - Tài - Trí - Đức - Vinh quang, mở ra hành trình khám phá những phẩm chất cần thiết của thế hệ trẻ trên con đường tiếp nối truyền thống và kiến tạo tương lai

Đáng chú ý, phần giao lưu với nhóm vận động viên Kata tiêu biểu của thể thao Việt Nam gồm Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Thị Thắm mang đến góc nhìn về quá trình rèn luyện, kỷ luật và nỗ lực bền bỉ phía sau mỗi thành tích. Đồng thời, nhóm vận động viên cũng mang tới cho khán giả những tiết mục võ thuật mãn nhãn với những động tác điêu luyện, dứt khoát.

Đáng chú ý, phần giao lưu với nhóm vận động viên Kata tiêu biểu của thể thao Việt Nam gồm Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Phương Thảo, Hoàng Thị Thắm mang đến góc nhìn về quá trình rèn luyện, kỷ luật và nỗ lực bền bỉ phía sau mỗi thành tích

Chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” đồng thời khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, diễn ra từ ngày 5 đến 15/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Trước đó, tối 13/11, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại sân Thái Học.

Thông qua chuỗi hoạt động, những giá trị về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài tiếp tục được giới thiệu và lan tỏa đến đông đảo nhân dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ dấu mốc 950 năm lịch sử, thông điệp chương trình gửi gắm cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ, bồi đắp và viết tiếp mạch nguồn đạo học Việt Nam bằng tri thức, nhân cách và những đóng góp thiết thực cho xã hội.