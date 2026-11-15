Tập cuối “Dấu chân tình thân”: Châu Bùi bật khóc trước “báu vật” của bố

ANTD.VN - Tập cuối “Dấu chân tình thân” khép lại với hai món quà đặc biệt mà Hậu Hoàng và Châu Bùi dành tặng gia đình. Trong khi Hậu Hoàng bí mật tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày cưới cho bố mẹ, Châu Bùi xúc động khi phát hiện món quà sinh nhật từ thời thơ ấu vẫn được bố gìn giữ suốt hơn 13 năm.

Hậu Hoàng tái hiện đám cưới năm xưa, giúp mẹ thực hiện ước mơ mặc váy cưới

Trong những ngày đồng hành cùng mẹ tại quê nhà, Hậu Hoàng được nghe nhiều hơn về tuổi trẻ và những năm tháng mẹ dành cho gia đình. Cô cũng biết được một điều mẹ luôn tiếc nuối: kết hôn khi mới 19 tuổi, trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, mẹ chưa từng có cơ hội mặc váy cưới trong ngày trọng đại. Từ câu chuyện ấy, Hậu Hoàng bí mật bàn bạc với ê-kíp để chuẩn bị một đám cưới đặc biệt dành tặng bố mẹ, như một cách giúp mẹ thực hiện ước mơ còn dang dở.

Đám cưới của bố mẹ Hậu Hoàng được ekip và Hậu Hoàng kỳ công chuẩn bị

Để giữ kín kế hoạch, ê-kíp đưa mẹ Hậu Hoàng đến một địa điểm khác với lý do thực hiện bộ ảnh tại ruộng ngô. Trong khi đó, tại căn nhà cũ của gia đình, Hậu Hoàng cùng mọi người khẩn trương chuẩn bị không gian lễ cưới. Cổng kết lá, nơ ruy băng, rèm hồng, phông đỏ cùng những vật dụng quen thuộc được sắp đặt theo phong cách đám cưới những năm 90, gợi lại không khí ngày trọng đại của bố mẹ cách đây 35 năm.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Hậu Hoàng trực tiếp đến gặp mẹ, cài lên tóc bà chiếc nơ cưới và thuyết phục mẹ mặc chiếc váy trắng đã được chuẩn bị sẵn. Ban đầu, mẹ Hậu Hoàng còn ngại ngùng và liên tục từ chối. Nhưng trước sự nài nỉ của con gái, bà cuối cùng cũng đồng ý khoác lên mình bộ váy cô dâu.

Khoảnh khắc bố Hậu Hoàng xuất hiện với bó hoa trên tay khiến cô Hằng không khỏi bất ngờ. Sau 35 năm chung sống, cả hai lần đầu cùng nhau tái hiện khung cảnh ngày cưới. Bố Hậu Hoàng chở vợ bằng xe máy trở về nhà, nơi rạp cưới đã được dựng sẵn cùng sự hiện diện của người thân, bạn bè và hàng xóm.

Diệu Nhi xuất hiện làm MC kiêm ca sĩ khách mời

Buổi lễ có sự góp mặt bất ngờ của Diệu Nhi trong vai trò MC kiêm ca sĩ khách mời. Dù vốn hoạt ngôn và duyên dáng, nữ diễn viên nhiều lần nghẹn ngào khi dẫn dắt chương trình. Cô cũng cùng Hậu Hoàng gửi tặng bố mẹ những tiết mục văn nghệ, góp phần tạo nên không khí ấm áp cho buổi lễ.

Những người bạn thân của mẹ Hậu Hoàng lần lượt xuất hiện, mang theo lời chúc mừng và các món quà cưới quen thuộc như mâm inox, phích nước, hoa tươi. Những món quà giản dị ấy góp phần tái hiện không khí đám cưới của một thời đã qua.

Điểm kết của buổi lễ là tiết mục “Con cò bé bé” do Hậu Hoàng và bố cùng biểu diễn. Đây là tiết mục từng giúp Hậu Hoàng giành giải Nhất tại hội thi “Những công dân tí hon” khi mới 4 tuổi, nhưng mẹ cô đã bỏ lỡ và luôn áy náy vì điều đó. Chứng kiến những món quà mà chồng và các con âm thầm chuẩn bị, mẹ Hậu Hoàng không giấu được xúc động. Cô khóc nghẹn gửi lời cảm ơn con gái cùng ê-kíp.

Món quà 50.000 đồng được bố Châu Bùi gìn giữ hơn 13 năm

Nếu Hậu Hoàng dành tặng bố mẹ một lễ kỷ niệm ngày cưới đặc biệt, Châu Bùi lại khiến bố bất ngờ bằng cuộc đoàn tụ gia đình. Nhưng trước đó, trong buổi cắm trại riêng giữa hai bố con, cô đã phát hiện một kỷ vật mà bố vẫn luôn nâng niu.

Bố Châu Bùi tiết lộ đang lưu giữ hai bức thư đặc biệt, trong đó có lá thư con gái viết trước khi tham gia chương trình "Sao nhập ngũ" và được ê-kíp gửi lại. Khi nghe bố đọc những dòng tâm sự của mình, Châu Bùi nhớ đến câu viết: “Con sợ bố”. Cô nhận ra, điều mình lo lắng không hẳn là sự nghiêm khắc của bố, mà là nỗi sợ khiến bố buồn hay thất vọng về mình.

Châu Bùi và bố trong chương trình "Dấu chân tình thân"

Bất ngờ hơn cả là chiếc phong bì được bố gìn giữ suốt hơn 13 năm. Bên trong có tờ tiền 50.000 đồng với số seri trùng ngày sinh nhật của ông, kèm dòng chữ: “Con Bùi Thái Bảo Châu chúc mừng sinh nhật bố”. Đó là món quà Châu Bùi tặng bố khi còn học lớp 7, được mua bằng những đồng tiền đầu tiên cô tự kiếm được từ việc bán đường và mía. Theo thời gian, tờ tiền đã bạc màu, chiếc phong bì cũng nhàu nát, nhưng ông vẫn không đem tiêu hay vứt bỏ.

Chứng kiến kỷ vật tuổi thơ được bố nâng niu suốt nhiều năm, Châu Bùi xúc động chia sẻ: “Mình cảm thấy tôn trọng và yêu bố vô cùng khi mà bố đã giữ lại cho mình những kỷ niệm đó để mình biết được là con người mình xuất phát là một con người như thế nào”.

Gia đình Châu Bùi sum họp khiến bố cô bất ngờ

Không chỉ cùng bố nhìn lại những kỷ niệm cũ, Châu Bùi còn bí mật liên hệ với chị gái và ba cháu Sóc, Su, Shi để chuẩn bị một cuộc đoàn tụ gia đình. Nhờ sự phối hợp của người thân và ê-kíp, kế hoạch được giữ kín đến phút cuối. Khi chị gái và các cháu bất ngờ xuất hiện, bố Cường không giấu được sự ngỡ ngàng. Cả gia đình quây quần bên đống lửa, cùng tham gia trò chơi rút thẻ bài tình cảm và chia sẻ những câu chuyện mà cuộc sống thường ngày chưa có nhiều cơ hội để nói ra.

Châu Bùi cho biết đây là một trong những lần hiếm hoi cô được chứng kiến bố bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy: “Con chưa bao giờ thấy bố trải lòng nhiều như thế này. Bố có thể rơi nước mắt và đặc biệt là trước mặt con và con cảm thấy cần những việc đó để con hiểu bố hơn”.

Hai câu chuyện, một điểm chung mang tên “gia đình”

Khép lại 12 tập “Dấu chân tình thân”, Hậu Hoàng và Châu Bùi đều có cơ hội hiểu thêm về những người thân yêu. Nếu Hậu Hoàng nhìn lại những hy sinh và ước mơ còn dang dở của mẹ, thì Châu Bùi có dịp khám phá thế giới nội tâm của người bố vốn ít bộc lộ cảm xúc.

Hai món quà được chuẩn bị theo những cách khác nhau, nhưng cùng cho thấy giá trị của sự quan tâm và thấu hiểu trong gia đình. Đôi khi, điều khiến người thân hạnh phúc không nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà ở việc những kỷ niệm, mong muốn và tình cảm của họ vẫn luôn được ghi nhớ.

Qua mỗi câu chuyện, chương trình cũng gửi đến khán giả một lời nhắc nhở giản dị: hãy dành thời gian quan tâm, lắng nghe và bày tỏ tình yêu thương với những người thân yêu khi còn có thể.