Tấn Bo, Hoàng Mèo và cái giá của sự dễ dãi khi nhận lời hợp tác

ANTD.VN - Việc hai diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo bị khởi tố liên quan đến phim ca nhạc “Huy Bến xe” khiến dư luận chú ý, đồng thời gợi mở câu chuyện về sự cẩn trọng trong lựa chọn dự án và trách nhiệm của nghệ sĩ với những sản phẩm có sự góp mặt của mình.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Tuấn Hiệp (tức "Hiệp đen"), cơ quan chức năng đã làm rõ hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe”. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Trong số những người bị khởi tố có diễn viên hài Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo), ca sĩ Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc) và Nguyễn Thanh Nhã (biệt danh Thánh Lạc Trôi). Theo thông tin được công bố, 10 bị can bị bắt tạm giam, một người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đằng sau một sản phẩm núp bóng giải trí

Diễn viên Hoàng Mèo (thứ 2 từ trái sang) và Tấn Bo (thứ 3 từ trái sang) tại cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sau khi bị khởi tố

Theo kết quả điều tra được công bố, “Huy Bến xe” do Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) tổ chức sản xuất, ban đầu nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân và hai ca khúc do người này sáng tác. Trong quá trình thực hiện, Tâm mời Nguyễn Tuấn Hiệp tham gia diễn xuất với vai "ông trùm", đồng thời sử dụng nhà riêng và khách sạn của Hiệp làm bối cảnh ghi hình.

Cơ quan điều tra xác định Hiệp còn rủ thêm nhiều người quen tham gia bộ phim nhằm quảng bá, khuếch trương thanh thế cá nhân trên không gian mạng. Kết quả là sản phẩm này thu hút khoảng 40-50 người tham gia, với nội dung xoay quanh những cuộc tranh giành địa bàn, thu tiền bảo kê và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Sau khi hoàn thành, phim được đăng tải trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Diễn viên Tấn Bo trước khi bị khởi tố liên quan đến vụ án phim ca nhạc “Huy Bến xe”

Việc một sản phẩm được giới thiệu dưới hình thức phim ca nhạc, có sự tham gia của nhiều diễn viên, ca sĩ, nhưng theo kết quả điều tra lại gắn với mục đích khuếch trương hình ảnh một nhân vật "giang hồ mạng" khiến vụ việc nhận được sự chú ý đặc biệt. Bởi trong hoạt động nghệ thuật, sự xuất hiện của một diễn viên hay ca sĩ không đơn thuần là sự góp mặt trong một cảnh quay mà tên tuổi, hình ảnh và uy tín nghề nghiệp của họ ít nhiều cũng tạo nên sức hút, đồng thời ảnh hưởng đến cách dư luận đón nhận sản phẩm.

Đây cũng là khía cạnh đáng bàn từ câu chuyện “Huy Bến xe” vì không phải cứ được đầu tư bài bản, có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc thì một sản phẩm giải trí cũng mặc nhiên mang lại những giá trị tích cực. Ngược lại, khi tên tuổi nghệ sĩ xuất hiện bên cạnh những nhân vật gây tranh cãi hoặc nội dung có mục đích không lành mạnh, sự hiện diện ấy có thể vô tình tạo thêm sức hút, thậm chí góp phần quảng bá cho những hình ảnh lệch chuẩn. Đây cũng là điều người làm nghệ thuật cần phải cân nhắc trước mỗi cái gật đầu đồng ý hợp tác.

Danh tiếng đi liền trách nhiệm

Trên thực tế, sự phát triển của các nền tảng số đã mở ra không gian sáng tạo rộng lớn cho nghệ sĩ. Không còn bó hẹp trong sân khấu, phim trường hay các kênh phát hành truyền thống, nhiều sản phẩm âm nhạc, phim ngắn, phim ca nhạc được thực hiện độc lập và tiếp cận khán giả trực tiếp qua mạng xã hội. Lẽ dĩ nhiên, cơ hội xuất hiện nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc nghệ sĩ đứng trước nhiều lời mời hợp tác đa dạng, trong đó không phải dự án nào cũng được tổ chức bởi những đơn vị sản xuất chuyên nghiệp hoặc có mục tiêu rõ ràng.

Trong môi trường ấy, sự thận trọng khi lựa chọn dự án không chỉ là yêu cầu về chuyên môn mà còn thể hiện ý thức gìn giữ uy tín nghề nghiệp. Một nghệ sĩ có thể không trực tiếp quyết định kịch bản, không nắm quyền tổ chức sản xuất hay phát hành, nhưng việc nhận lời tham gia vẫn đồng nghĩa với việc hình ảnh cá nhân của họ trở thành một phần của sản phẩm. Với những người đã có tên tuổi, sức hút ấy càng đáng kể, bởi công chúng thường có xu hướng dành sự chú ý và niềm tin nhất định cho những gương mặt mình từng yêu mến.

Diễn viên Hoàng Mèo trước khi bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Hiệp đen

Vì thế việc tìm hiểu kỹ đối tác, nội dung kịch bản, mục đích sản xuất và phương thức phát hành là điều cần thiết trước mỗi quyết định hợp tác. Đặc biệt, khi tham gia những dự án có sự hiện diện của các nhân vật gây tranh cãi hoặc được biết đến trên mạng xã hội bởi những hình ảnh, hoạt động phản cảm, người nghệ sĩ càng cần có sự cân nhắc thấu đáo. Bởi rõ ràng không phải mọi lời mời đều là cơ hội nghề nghiệp đáng để nắm bắt, cũng không phải một sản phẩm mang hình thức giải trí thì đương nhiên có thể được nhìn nhận như một hoạt động nghệ thuật thuần túy.

Tất nhiên, trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân trong vụ án cần được xem xét trên cơ sở hành vi cụ thể và kết luận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ở góc độ nghề nghiệp, câu chuyện vẫn đặt ra yêu cầu về sự thận trọng của nghệ sĩ khi lựa chọn đối tác, kịch bản và những dự án mình tham gia.

Nhìn từ góc độ văn hóa, câu chuyện cũng gợi mở vấn đề về trách nhiệm của nghệ sĩ trước sức ảnh hưởng của mình đối với công chúng. Trong môi trường mạng xã hội, danh tiếng có thể được lan tỏa nhanh chóng không chỉ qua các vai diễn, tác phẩm mà còn từ chính những dự án nghệ sĩ tham gia. Bởi vậy, bên cạnh năng lực chuyên môn, sự cẩn trọng trong lựa chọn đối tác và sản phẩm đồng hành cũng là điều cần thiết để giữ gìn hình ảnh, uy tín nghề nghiệp và sự tin yêu của khán giả.

Từ vụ việc “Huy Bến xe”, có lẽ điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở những cái tên nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách bị khởi tố, mà còn ở câu hỏi về giới hạn của sự dễ dãi trong hợp tác nghệ thuật. Bởi danh tiếng có thể giúp một sản phẩm đến gần công chúng hơn, nhưng cũng chính danh tiếng ấy cần được gìn giữ bằng sự cẩn trọng và trách nhiệm. Với nghệ sĩ, sự cẩn trọng trong mỗi lựa chọn hợp tác cũng là cách gìn giữ uy tín nghề nghiệp và sự tin yêu mà công chúng dành cho mình.