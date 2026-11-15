Dàn sao của "Sao nhập ngũ" xúc động trước đám cưới đặc biệt của người lính đảo

ANTD.VN - Từ việc giữ kín sự xuất hiện của cô dâu đến cuộc chạy đua 10 tiếng chuẩn bị hôn lễ, ê-kíp chương trình đã tổ chức một đám cưới đặc biệt cho người lính đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Những vật phẩm giản dị được tạo nên từ hoa trên đảo và vỏ ốc biển đã góp phần làm nên lễ cưới đáng nhớ giữa trùng khơi.

Từ đêm nhạc tri ân đến kế hoạch đám cưới bí mật

Chia sẻ về quá trình thực hiện sự kiện, Tổng đạo diễn chương trình Lương Hải Khoa cho biết, ý tưởng tổ chức đám cưới ban đầu không nằm trong kịch bản. Ê-kíp dự định thực hiện một đêm nhạc giản dị, ấm tình quân dân nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa.

Đạo diễn Lương Hải Khoa phân phân công nhiệm vụ cho ê-kip

Tuy nhiên, khi biết câu chuyện tình yêu của Đại úy Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà, ê-kíp đã nảy ra ý tưởng tổ chức một đám cưới ngay tại nơi người lính đang làm nhiệm vụ.

Hai người đã yêu nhau 6 năm, tổ chức lễ ăn hỏi vào năm trước và dự định làm đám cưới vào năm 2027, sau khi Minh Hiếu trở về đất liền. Do đặc thù công tác, suốt cả năm, họ không có cơ hội gặp mặt, chỉ có thể duy trì liên lạc qua điện thoại.

“Tình yêu ấy, cùng những xa cách mà hai bạn đã trải qua, khiến tôi và ê-kíp cứ nghĩ mãi về việc tổ chức một đám cưới thực sự trên đảo, để người lính có thể nắm tay người mình yêu trong ngày trọng đại, ngay tại nơi anh đang làm nhiệm vụ”, Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa chia sẻ.

Các nghệ sĩ với những món quà cưới đậm chất bộ đội cụ Hồ xưa

Từ ý tưởng ban đầu, một kế hoạch bí mật được hình thành. Ê-kíp không có điều kiện trực tiếp ra đảo khảo sát, gặp gỡ và trao đổi với đơn vị nên mọi thông tin, phương án tổ chức đều phải kết nối qua điện thoại. Các khâu chuẩn bị được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra suôn sẻ mà không để chú rể phát hiện.

Theo chia sẻ của Erik, một trong những thử thách lớn nhất là đưa cô dâu ra đảo mà vẫn giữ được bí mật. Khánh Hà di chuyển cùng đoàn nghệ sĩ từ đất liền, trong khi Minh Hiếu vẫn sinh hoạt và công tác bình thường tại Trường Sa.

Trong không gian đảo không quá rộng, chỉ một lần vô tình chạm mặt cũng có thể khiến kế hoạch bị bại lộ. Vì vậy, trong hai ngày đầu, Khánh Hà được bố trí ở phòng riêng, hạn chế xuất hiện bên ngoài và dùng bữa riêng. Dù chỉ cách người thương một khoảng cách rất gần, cô vẫn phải kiên nhẫn chờ đến thời điểm được xuất hiện.

10 tiếng chuẩn bị và những món quà từ Trường Sa

Trong khoảng 10 tiếng, ê-kíp tất bật hoàn thiện không gian tổ chức, trang trí hội trường và chuẩn bị các vật phẩm cho lễ cưới. Không có những điều kiện tổ chức như ở đất liền, mọi người tận dụng vật liệu sẵn có trên đảo để tạo nên những món đồ mang dấu ấn riêng.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi khi nhận lời chúc phúc từ mọi người

Vương miện đội đầu dành cho cô dâu được kết từ những nhành hoa sài đất, bó hoa cưới làm từ hoa tra (nho biển). Đặc biệt, nhẫn cưới và hộp đựng cũng được ê-kíp tự tay mài giũa, chế tác từ vỏ ốc. Những vật phẩm giản dị nhưng chứa đựng sự sáng tạo và tình cảm của những người tham gia chuẩn bị cho ngày trọng đại của đôi trẻ.

Bảy nghệ sĩ cùng được phân công những nhiệm vụ cụ thể. Châu Bùi và Quốc Trường đảm nhận vai trò dẫn chương trình; Văn Mai Hương phụ trách trang điểm cho cô dâu, cùng Minh Trang và Thúy Ngân làm phù dâu. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh và Erik vừa tham gia các tiết mục âm nhạc, vừa tìm cách đánh lạc hướng chú rể cùng đồng đội. Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ về sự phối hợp của các nghệ sĩ: “Ai được giao vai trò gì làm vai trò đó. Chúng tôi không có từ chối bất cứ một việc gì”.

Hoa cưới được làm từ hoa tra (nho biển)

Kế hoạch được giữ kín cho đến thời khắc tấm rèm xanh phía cuối hội trường mở ra, Khánh Hà xuất hiện trong tà áo dài trắng giữa tiếng nhạc và sự chứng kiến của đồng đội. Chứng kiến phản ứng của chú rể và những giọt nước mắt hạnh phúc của cô dâu, các nghệ sĩ cũng không giấu được xúc động.

Erik nhớ lại: “Khoảnh khắc thấy được những giọt nước mắt hạnh phúc của cô dâu thì thực sự bọn tôi cũng cảm thấy vỡ òa”. Còn Văn Mai Hương xúc động khi cảm thấy mình như một người chị gái, tự tay chăm chút cho cô dâu trước khi về nhà chồng:“Dù điều kiện không cho phép, gia đình của cô dâu, chú rể không có mặt. Nhưng chúng tôi tin rằng hai em đã có một đám cưới trọn vẹn hạnh phúc” - nữ ca sĩ chia sẻ.

Với Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa, giá trị của buổi lễ không nằm ở quy mô hay sự lộng lẫy của sân khấu, mà ở khoảnh khắc đôi trẻ được ở bên nhau và nhận lời chúc phúc từ những người đồng đội.

Cô dâu chú rể cảm ơn ekip

“Sân khấu ấy có thể không lộng lẫy đèn hoa, không bánh kem, rượu mừng nhưng ở đó, chúng tôi muốn dành tặng hai bạn khoảnh khắc trọn vẹn trong mắt nhau, tay trong tay nhận lời chúc phúc từ những người đồng đội”, anh chia sẻ.

Đám cưới tại Trường Sa vì thế không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tình yêu của Minh Hiếu và Khánh Hà, mà còn là dịp để những người lính nơi đảo xa cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia từ hậu phương. Giữa điều kiện công tác đặc biệt, những món quà được làm từ vật liệu giản dị trên đảo cùng sự chung tay của đồng đội đã góp phần tạo nên một ngày trọng đại khó quên.