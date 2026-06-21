Tổng thống Trump: Sẽ không thu phí qua eo biển Hormuz trừ khi...

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-6 tuyên bố sẽ không thu phí qua eo biển Hormuz trong hoặc sau thời gian ngừng bắn tạm thời 60 ngày với Iran, trừ khi Mỹ áp đặt phí nếu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định: "Sẽ không thu phí ở eo biển Hormuz trong 60 ngày trong thời gian ngừng bắn, và cũng sẽ không thu phí sau khi thời hạn 60 ngày kết thúc, trừ khi chúng do Mỹ áp đặt và thay mặt cho Mỹ, nếu đàm phán hòa bình không thành công".

Theo Tổng thống Mỹ, việc áp phí sẽ chỉ xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran. Mục đích là để "đền bù cho các dịch vụ được cung cấp với tư cách là "Thiên thần hộ mệnh" cho các quốc gia Trung Đông nhằm mục đích bồi hoàn chi phí trong quá khứ, hiện tại và tương lai".

Cùng ngày, trụ sở Trung tâm Khatam al-Anbiya - Bộ chỉ huy quân sự chính của Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, lý do được đưa ra là Mỹ vi phạm bản ghi nhớ hòa bình mới ký kết và Israel vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền nam Lebanon.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải huyết mạch nối Vịnh Ba Tư với Biển Arab và Ấn Độ Dương. Khoảng 20-30% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua eo biển này mỗi ngày. Bất kỳ động thái phong tỏa nào cũng có thể gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuyên bố đóng cửa của Iran diễn ra ngay sau khi ông Trump đề cập khả năng áp phí nếu không có thỏa thuận cuối cùng. Trước đó, Mỹ và Iran đạt ngừng bắn 60 ngày nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.