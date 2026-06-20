Israel không kích Lebanon, ít nhất 47 người thiệt mạng, 97 người bị thương

ANTD.VN - Bất chấp thỏa thuận Mỹ - Iran, Israel không kích dữ dội trên khắp Lebanon ngày 19-6 khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 97 người bị thương.

Cột khói bốc lên tại ngôi làng ở miền nam Lebanon trong cuộc không kích của Israel ngày 19-6

Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng Lebanon cho biết các cuộc tấn công nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam và đông Lebanon, tập trung tại các huyện Nabatieh, Tyre, Bint Jbeil, Jezzine và Baalbek.

Đây là một trong những đợt không kích dữ dội nhất của Israel vào Lebanon trong thời gian gần đây.

Trong số những người thiệt mạng có nạn nhân của cuộc không kích vào Ain Bourday và cuộc không kích vào một trang trại ở thị trấn Jamaliyeh, cả hai đều thuộc quận Baalbek.

Những trường hợp thương vong khác được báo cáo từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thị trấn Rihan thuộc Jezzine và dọc theo đường cao tốc Deir al-Zahrani-Nabatieh.

Các cuộc không kích diễn ra ngay sau khi Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ ngày 17-6, trong đó quy định chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công liên tục của Israel. Ông nhấn mạnh việc chấm dứt chiến tranh ở Lebanon được coi là phần "không thể thiếu" của thỏa thuận Mỹ - Iran, đồng thời cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình hiện tại.

Ông Baghaei tuyên bố Iran sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích, an ninh, quyền lợi của mình cũng như của các đồng minh.

Trong diễn biến liên quan, kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin, Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Các cơ quan y tế Lebanon cho biết công tác cứu hộ, cấp cứu nạn nhân vẫn đang tiếp diễn tại các khu vực bị tấn công.