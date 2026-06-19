Mỹ lập kho vũ khí tại Australia, Trung Quốc cảnh báo gây bất ổn khu vực

ANTD.VN - Mỹ đang xây dựng kho dự trữ vũ khí sẵn sàng chiến đấu thường trực cho Thủy quân lục chiến tại Australia. Trung Quốc cảnh báo hợp tác quân sự giữa Washington và Canberra làm gia tăng bất ổn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Binh sĩ Mỹ vận chuyển vũ khí tại một căn cứ ở Anh

Theo hãng tin AFP, tài liệu đấu thầu do Hải quân Mỹ mới công bố cho thấy Washington phân bổ 30 triệu USD để xây nhà kho và văn phòng tại căn cứ quân sự Bandiana, bang Victoria, tây nam Australia.

Kho dự trữ dự kiến đạt công suất tối đa vào năm 2028. Giai đoạn đầu, vũ khí sẽ được lưu ở Melbourne trước khi chuyển đến Victoria.

Hải quân Mỹ lên kế hoạch tuyển khoảng 110 kỹ sư, thợ máy và chuyên gia an toàn thông qua nhà thầu quốc phòng toàn cầu để quản lý kho. Công việc không do binh lính Mỹ thực hiện vì Australia cấm đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Phát ngôn viên Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, hoạt động ở Australia nhằm hỗ trợ duy trì hoạt động toàn cầu tích hợp bằng cách bảo quản trang thiết bị và vật tư sẵn sàng sử dụng cho các hoạt động và cuộc tập trận trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lầu Năm Góc đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp 500 triệu USD trong ngân sách 2027 để bố trí thiết bị và nhiên liệu khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kho dự trữ đầu tiên của Mỹ trong khu vực dự kiến mở tại Philippines vào cuối năm 2026.

Động thái trên ngay lập tức vấp phải phản ứng từ Trung Quốc và Nga. Trung Quốc cảnh báo hợp tác quân sự Washington - Canberra làm gia tăng bất ổn ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi Canberra ngừng “thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc”. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh phát triển năng lực quân sự vì mục đích phòng thủ và không có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các quốc gia khác.

Trung Quốc nhiều lần lên án hợp tác quân sự Mỹ - Australia, cáo buộc hai nước làm suy yếu an ninh châu Á - Thái Bình Dương và có tư duy Chiến tranh Lạnh.

Cuối tháng 5-2026, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cảnh báo Hàn Quốc và Nhật Bản đang chuẩn bị tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Ông Shoigu nói những vũ khí như vậy cũng có thể xuất hiện trên lãnh thổ Australia do nước này tham gia liên minh AUKUS. Hiệp định AUKUS ký năm 2021 giữa Mỹ, Anh và Australia nhằm hỗ trợ Canberra phát triển tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân.

Việc Mỹ mở rộng kho dự trữ ở Australia diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường bố trí lực lượng và hậu cần tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi khu vực này là ưu tiên để ứng phó đồng thời nhiều kịch bản xung đột.