Lý do Ngoại trưởng Italia hủy chuyến thăm tới Mỹ

ANTD.VN - Ngoại trưởng Italia hủy chuyến đi Mỹ vì những phát ngôn được cho là "xúc phạm" của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết ông đã hủy chuyến thăm dự kiến ​​tới Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã "năn nỉ" xin chụp ảnh cùng ông trong Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua.

Theo thông tin truyền thông đăng tải, ông Trump nói rằng bà Meloni "đã năn nỉ tôi chụp ảnh cùng" tại Hội nghị thượng đỉnh G7 và ông chỉ đồng ý vì "cảm thấy thương bà ấy".

Ông Trump cũng cho rằng bà Meloni có lẽ "vui vì tôi đã nói chuyện với bà ấy, chứ tôi không nhất thiết phải nói chuyện với bà ấy".

Ông Tajani ngày 19-7 đã đăng tải trên mạng xã hội rằng, những phát ngôn của ông Trump là "nghiêm trọng và xúc phạm" Thủ tướng Meloni và "làm tổn thương toàn thể người dân Italia.

Phát biểu sau đó tại một sự kiện do Bộ Ngoại giao Italia tổ chức ở Rome, ông Tajani nói rằng không ai được phép xúc phạm nước Italia theo cách như vậy, đồng thời xác nhận rằng ông đã hủy chuyến đi đến Mỹ vào ngày 21, 22-6 để đáp trả.

Thủ tướng Meloni cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump, cho rằng đó là bịa đặt. Bà Meloni cho biết bà "thực sự choáng váng" trước những bình luận của Trump về việc này.

"Tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với chính các đồng minh của mình" - nhà lãnh đạo Italia viết trên X. Bà nói rằng bà chưa bao giờ cầu xin bất cứ điều gì và nước Italia cũng không cầu xin ai cả.