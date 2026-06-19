Phó Tổng thống Mỹ yêu cầu nội các Israel ‘tỉnh ngộ’, đề cập đến viện trợ vũ khí

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance

Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, khi được phóng viên hỏi về thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tức giận về thỏa thuận này, Phó Tổng thống Mỹ Vance nói rằng ông chưa nghe thấy những bình luận như vậy từ ông Netanyahu.

Ông Vance chỉ trích các thành viên trong nội các của Thủ tướng Israel, những người mà ông nói là đã tấn công thỏa thuận và công kích Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Thông điệp của tôi gửi đến họ sẽ gồm hai phần. Thứ nhất: Tổng thống Mỹ Donald J Trump là nguyên thủ quốc gia duy nhất trên toàn thế giới đang ủng hộ Israel vào thời điểm này”, ông Vance nói với các phóng viên, “Nếu tôi ở trong nội các của Chính phủ Israel, có lẽ tôi đã không công kích đồng minh mạnh mẽ duy nhất còn lại của mình trên toàn thế giới”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói thêm rằng ông cũng sẽ nhắc nhở các thành viên nội các rằng 2/3 vũ khí phòng thủ bảo vệ Israel “được chế tạo bởi người Mỹ và được trả bằng tiền thuế của người dân Mỹ”.

Mỹ cung cấp cho Israel khoảng 4 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm, nhưng hai nước đang đàm phán một thỏa thuận viện trợ mới. “Vấn đề của Israel không phải là Donald J Trump, và bất cứ ai ở Israel nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của họ là Tổng thống Mỹ thì nên tỉnh ngộ và nhận ra thực tế tình hình mà đất nước đó đang phải đối mặt”, ông Vance nói.

Phát biểu trên được Phó Tổng thống Mỹ đưa ra để bảo vệ thỏa thuận đạt được trong tuần này nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran. Thỏa thuận này bị các nhà phê bình ở Mỹ và Israel chỉ trích vì không kiềm chế được chương trình tên lửa của Iran và không đưa ra lộ trình rõ ràng để tháo dỡ các cơ sở hạt nhân Iran, đồng thời hạn chế Israel trong cuộc chiến với lực lượng Hezbollah ở Lebanon.