Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ bất ngờ bị hủy bỏ

ANTD.VN - Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19-6 tại Thụy Sĩ để thực thi thỏa thuận hòa bình đã bị hủy bỏ khi Hezbollah nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel và Israel tiến hành một loạt cuộc không kích ở miền Nam Lebanon khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Israel nã pháo vào miền Nam Lebanon hôm 18-6 trong bối cảnh căng thẳng leo thang dọc khu vực biên giới

Các cuộc đàm phán dự kiến ​​bắt đầu tại làng Obbürgen của Thụy Sĩ, hai ngày sau khi Mỹ và Iran ký kết Bản ghi nhớ (MOU) mở ra thời hạn 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời khôi phục hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua Eo biển Hormuz.

Nhà Trắng cho biết Mỹ mong muốn “bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật càng sớm càng tốt”, đồng thời thông báo rằng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người đang dẫn đầu các cuộc đàm phán của chính quyền Tổng thống Donald Trump, sẽ không tham gia chuyến đi.

“Công tác hậu cần của các cuộc đàm phán này chưa bao giờ đơn giản hoặc có thể dự đoán được. Hiện tại, Phó Tổng thống sẽ không lên đường tối nay”, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết vào tối 18-6.

Việc hủy bỏ các cuộc đàm phán diễn ra khi lực lượng Israel và Hezbollah tiến hành tấn công lẫn nhau. Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel gần thành phố Nabatieh, miền Nam Lebanon, bằng nhiều loạt rocket vào cuối ngày 18-6 sau các cuộc pháo kích lẻ tẻ của Israel suốt cả ngày. Israel đã đáp trả bằng một loạt các cuộc không kích vào thành phố và các thị trấn xung quanh, khiến ít nhất 16 người chết và 33 người bị thương, theo Bộ Y tế Lebanon.

Hezbollah cho biết họ nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel đang cố gắng tiến về phía chân đồi xung quanh Nabatieh - một điểm nóng đã chứng kiến ​​các cuộc giao tranh lẻ tẻ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố. Trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, lực lượng Israel đã tiến về phía thành phố này.

Việc hủy bỏ các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vào ngày 19-6 diễn ra quá đột ngột, đến nỗi các nhân viên của ông Vance và một nhóm nhỏ các nhà báo thậm chí đã tập trung tại Căn cứ Liên hợp Andrews bên ngoài Washington để lên máy bay. Trong khi đó, hàng chục quan chức Nhà Trắng, nhân viên tiền trạm và giới truyền thông đã có mặt ở Thụy Sĩ để chuẩn bị cho cuộc đàm phán nêu trên.