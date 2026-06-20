Hàn Quốc tuyên bố cắt đứt mọi kênh liên lạc với Triều Tiên

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 20-6 cho biết tất cả các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã bị cắt đứt, trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục căng thẳng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Văn phòng Tổng thống về kết quả Hội nghị thượng đỉnh G7 và chuyến thăm các nước châu Âu, ông Lee xác nhận các đường dây nóng khẩn cấp liên Triều cùng các kênh liên lạc khác đều đã bị ngắt.

"Thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ đụng độ nhỏ lẻ, và tình hình không mấy khả quan," ông Lee nói.

Dù chính phủ Hàn Quốc hiện theo đuổi chính sách hòa giải với Triều Tiên, Tổng thống Lee đánh giá tình trạng thù địch vẫn còn mạnh. Ông chỉ ra tình trạng "những lời chỉ trích và tuyên truyền đối đầu lan rộng" từ phía Triều Tiên.

Ông Lee nhận định tình trạng này có thể sẽ kéo dài trong một thời gian đáng kể.

Việc cắt đứt liên lạc diễn ra sau nhiều tháng quan hệ liên Triều xuống mức thấp. Triều Tiên trong thời gian qua liên tục chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời tăng cường thử vũ khí.

Phía Seoul cũng duy trì lập trường cứng rắn về an ninh, hợp tác chặt với Mỹ và đồng minh.