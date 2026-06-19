Xe tăng hiện đại Israel trúng tập kích ở Lebanon, 4 binh sĩ thiệt mạng

ANTD.VN - Sự việc xảy ra tại miền nam Lebanon khi một xe tăng chủ lực Merkava MK4 của Israel bị tập kích, khiến toàn bộ kíp lái gồm 4 quân nhân thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết một xe tăng chủ lực Merkava đã bị đánh trúng tại làng Kfar Tebnit ở miền nam Lebanon vào rạng sáng 19/6. Theo quân đội Israel, phương tiện có thể bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa chống tăng do Hezbollah sử dụng.

Vụ nổ khiến toàn bộ 4 thành viên kíp lái thiệt mạng, trong đó có trung tá Dor Gedalia Ben Simhon, chỉ huy Tiểu đoàn 52 thuộc Lữ đoàn Thiết giáp 401. Ông Simhon mới đảm nhiệm vị trí này sau khi người tiền nhiệm bị thương nặng hồi tháng 4.

IDF cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ và sẽ công bố danh tính 3 quân nhân còn lại sau.

Vài giờ sau vụ tập kích, Hezbollah tiếp tục phóng thiết bị bay không người lái tự sát nhằm vào lực lượng thuộc Lữ đoàn Biệt kích Israel ở Kfar Tebnit, khiến 5 quân nhân bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Nhóm vũ trang Lebanon cùng ngày tuyên bố đã sử dụng tên lửa dẫn đường tấn công 3 xe tăng chủ lực Merkava của Israel, khiến các phương tiện này bị phá hủy và bốc cháy.

Khoảnh khắc được cho là phương tiện Israel trúng tên lửa chống tăng của Hezbollah tại miền nam Lebanon trong video đăng ngày 19/6.

Theo Hezbollah, giao tranh nổ ra sau khi một trung đội thiết giáp và một trung đội bộ binh Israel tìm cách xâm nhập khu vực phía bắc dãy đồi Ali al-Taher, vị trí chiến lược có tầm nhìn ra thành phố Nabatieh. Hezbollah khẳng định giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Đây là lần đầu quân đội Israel ghi nhận thương vong kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ về lệnh ngừng bắn. Dù vậy, quân đội Israel ngày 18/6 vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở miền nam Lebanon.

Truyền thông Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel trong đêm đã khiến 16 người thiệt mạng tại khu vực Nabatieh. Israel nói các cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả những hành động mà nước này cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Hezbollah.

Xe tăng hiện đại Israel bị drone Hezbollah tập kích

Xe tăng chủ lực Merkava Mk4 là phiên bản hiện đại nhất trong dòng xe tăng Merkava do Israel tự phát triển. Mẫu xe được đưa vào biên chế từ đầu những năm 2000 và được xem là xương sống của lực lượng thiết giáp Israel hiện nay.

Điểm nổi bật của mẫu xe là thiết kế động cơ đặt phía trước nhằm tăng khả năng bảo vệ kíp lái, kết hợp lớp giáp mô-đun có thể thay thế nhanh khi bị hư hại. Xe còn được tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động Trophy có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa chống tăng hoặc đạn rocket bay tới, giúp Merkava Mk4 trở thành một trong những xe tăng được bảo vệ tốt nhất thế giới.

Tuy nhiên, các cuộc xung đột gần đây cho thấy ngay cả những mẫu xe tăng hiện đại nhất cũng đối mặt nhiều thách thức trước sự phát triển của tên lửa chống tăng và thiết bị bay không người lái trên chiến trường hiện đại.