Tổng Thư ký Mark Rutte: NATO đang trải qua ‘cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử liên minh’

ANTD.VN - Trong bối cảnh Mỹ giảm bớt can dự vào việc bảo vệ châu Âu, người đứng đầu NATO nhấn mạnh rằng các nước thành viên còn lại đã xác nhận một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của mình.

Quang cảnh cuộc họp

Ngày 18-6, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO nhóm họp tại trụ sở liên minh ở Thủ đô Brussels của Bỉ, thảo luận các vấn đề như tình hình xoay quanh Iran và việc gia tăng chi tiêu quốc phòng.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp, cho biết các bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy nhằm “tăng tốc tối đa” hợp tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương. Ông Rutte nói thêm rằng NATO “đang trải qua một cuộc chuyển đổi sâu rộng, có lẽ là cuộc chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của liên minh”.

Sau đó, cuộc họp về viện trợ quân sự cho Ukraine đã diễn ra, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky nêu rõ Ukraine đang thiếu các phương tiện mặt đất không người lái và đạn pháo tầm xa, đồng thời nhấn mạnh cả hai đều là nhu cầu cấp bách. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng giải thích rằng nguồn tài chính cho các khoản tiếp tế này cũng như sản lượng sản xuất tại châu Âu đều chưa đủ.

Trong cuộc họp, Đức, Hà Lan và 8 quốc gia khác đã cam kết đóng góp thêm tài chính cho một cơ chế nhằm mua vũ khí và trang thiết bị khác do Mỹ sản xuất để chuyển cho Ukraine. Anh cũng tuyên bố cam kết cung cấp tên lửa phòng không, radar và các khoản tiếp tế khác.