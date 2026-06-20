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Thế giới

Nga dỡ bỏ cảnh báo du lịch tới các quốc gia Vùng Vịnh

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 19-6 thông báo gỡ bỏ khuyến cáo công dân hạn chế đi du lịch tới các quốc gia Vùng Vịnh. Quyết định đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ ngày nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

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Ảnh minh họa

Theo tuyên bố đăng trên website chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cho biết căn cứ Bản ghi nhớ Mỹ - Iran về chấm dứt xung đột quân sự và ổn định tình hình, Matxcơva nhận thấy không còn cần thiết giữ khuyến nghị hạn chế chuyến đi cá nhân, gồm cả du lịch.

Cảnh báo được dỡ bỏ với 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm Bahrain, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Oman và Ả Rập Xê Út.

Trước đó, do lo ngại an ninh sau các đợt đụng độ, Nga đã đề nghị công dân cân nhắc, hạn chế tới khu vực này.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng các điều khoản trong Bản ghi nhớ sẽ được Mỹ và Iran thực thi thiện chí. Điều này sẽ tạo nền tảng cho việc bình thường hóa lâu dài, bền vững về chính trị - quân sự tại Vùng Vịnh.

Với việc gỡ cảnh báo, công dân Nga có thể đi lại, du lịch, công tác tới 6 nước Vùng Vịnh như bình thường mà không cần lưu ý an ninh đặc biệt.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Nga Vùng Vịnh #Dỡ bỏ cảnh báo du lịch

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