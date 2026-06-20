Tổng thống Ukraine đưa ra cảnh báo hành động quân sự với Belarus

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra cảnh báo đến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đe dọa hành động quân sự nếu Minsk không đáp ứng yêu cầu của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Cảnh báo nêu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gây chết người nhằm vào chiếc xe buýt chở đội bóng đá trẻ em từ Belarus.

Đầu tuần này, Tổng thống Lukashenko nói rằng những kẻ tìm cách lôi kéo quốc gia của ông vào cuộc xung đột “sẽ phải trả giá đắt cho điều đó”, đồng thời yêu cầu Kiev giải thích về vụ tấn công vào xe buýt và các “hành động khiêu khích” khác.

Vụ tấn công ở vùng Bryansk của Nga đã làm 6 trẻ vị thành niên bị thương và khiến vợ của 1 huấn luyện viên đội bóng đá trường học Belarus thiệt mạng. Người phụ nữ này đang đi cùng các vận động viên trẻ đến 1 khu nghỉ mát ven biển của Nga.

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng chính ông Lukashenko phải “thành thật” và chứng minh ý định hòa bình của Minsk bằng cách dỡ bỏ hệ thống phòng không và các trạm tiếp sóng dọc biên giới với Ukraine.

“Tôi nghĩ một tuần là đủ để ông ấy hoàn thành việc này”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố tại cuộc họp báo ở Kiev hôm 19-6, “Nếu ông ấy không làm, chúng tôi sẽ làm”.

Tổng thống Lukashenko đã nhiều lần khẳng định Belarus không có ý định gây chiến với bất kỳ quốc gia nào và “không đe dọa ai”. Tuy nhiên, ông Zelensky tuyên bố rằng “không cần phải nói những lời không cần thiết”, và đưa ra một lời đe dọa ngầm khác đối với ngành công nghiệp lọc dầu của Belarus.

Là một đồng minh thân cận của Nga, Belarus phần lớn đã đứng ngoài cuộc xung đột Nga-Ukraine kể từ năm 2022, đồng thời kêu gọi Moscow và Kiev tham gia đối thoại, cũng như bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp vào một giải pháp ngoại giao. Hồi tháng 9-2025, Tổng thống Lukashenko tuyên bố sẵn sàng gặp ông Zelensky để thảo luận về các thỏa hiệp có thể, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối lời đề nghị.

Trong vài tuần qua, Tổng thống Zelensky đã liên tục đề cập đến mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Belarus, và đe dọa sẽ tấn công phủ đầu nước này. Đầu năm nay, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cảnh báo rằng Kiev đã xác định được khoảng 500 mục tiêu quân sự và hậu cần tiềm tàng trên khắp Belarus.