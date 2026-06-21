Trung Quốc khảo sát vùng biển phía Đông đảo Đài Loan

ANTD.VN - Chính phủ Trung Quốc cho biết một tàu của nước này đã tiến hành khảo sát môi trường trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Vị trí đảo Đài Loan và eo biển cùng tên. Đồ họa: CSIS

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc nói rằng đợt khảo sát kéo dài 3 ngày cho đến hết 18-6. Cũng theo Bộ này, hoạt động nêu trên nhằm nghiên cứu điều kiện sinh thái tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.

Kể từ đầu tháng này, Trung Quốc liên tục thực hiện các hành động nhằm áp đặt quyền tài phán đối với vùng biển phía Đông đảo Đài Loan, trong đó có các chuyến tuần tra của Hải cảnh Trung Quốc và Bộ Giao thông. Trung Quốc cho biết đây là các biện pháp đáp trả quyết định của Nhật Bản và Philippines về đàm phán ranh giới trên biển tại khu vực bao gồm vùng biển phía Đông đảo Đài Loan.

Tuy nhiên, thông báo của Trung Quốc về khảo sát trên biển không nêu chi tiết về động thái của Nhật Bản và Philippines.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo.