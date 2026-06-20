Anh cung cấp tới 150.000 máy bay không người lái cho Ukraine

ANTD.VN - Anh thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 150.000 máy bay không người lái (UAV) vào cuối năm nay, sau khi Kiev thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào Moscow kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Đông Âu.

Gói viện trợ trị giá 752 triệu bảng Anh (996 triệu USD) được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis công bố tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine ở Brussels (Bỉ).

Theo Chính phủ Anh, một trong những nước tích cực hỗ trợ quân sự nhất cho Kiev, gói viện trợ này sẽ được tài trợ thông qua khoản vay 2,26 tỷ bảng Anh của London cho Kiev, được bảo đảm bằng tiền thu được từ việc đóng băng tài sản chủ quyền của Nga.

Các quan chức Anh cho rằng gói viện trợ, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa và radar, là sự hỗ trợ quân sự cần thiết cho Kiev. Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cam kết London sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và gây áp lực lên Moscow. Nga từ lâu cho rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và làm suy yếu các nỗ lực hòa bình.

Thông báo trên được Anh đưa ra sau khi Moscow và khu vực xung quanh bị tấn công bởi một trong những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine trong những năm gần đây. Theo các quan chức Nga, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 194 máy bay không người lái tiếp cận Thủ đô Moscow trong đêm, nhưng cuộc tấn công vẫn gây ra thiệt hại.

Chính quyền địa phương thông báo, một UAV đã tấn công Nhà máy lọc dầu Moscow ở quận Kapotnya, gây ra hỏa hoạn, trong khi mảnh vỡ làm hư hại các tòa nhà dân cư, phương tiện giao thông và những cơ sở thương mại, bao gồm một số trung tâm mua sắm.

Cư dân ở một số quận cũng thông báo về hiện tượng mưa đen và muội than rơi từ trên trời xuống sau vụ cháy nhà máy lọc dầu. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên đóng cửa sổ và hạn chế ở ngoài trời.

Cuộc tấn công cũng khiến ít nhất 17 người bị thương, làm gián đoạn giao thông hàng không, với các hạn chế tạm thời được áp đặt tại các sân bay ở Moscow, nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov lên án các cuộc tấn công và cho biết Moscow sẽ đáp trả bằng cách thay đổi chiến lược và thường xuyên thực hiện những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu “ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến đấu” của quân đội Ukraine.