Phái đoàn Mỹ và Iran tới Thụy Sĩ chuẩn bị đàm phán

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang trên đường đến Thụy Sĩ và một phái đoàn từ Iran đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra vào ngày 21-6.

Phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ đàm phán với Mỹ

Nếu các cuộc gặp diễn ra vào cuối tuần này, đây sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ khi bản ghi nhớ gồm 14 điểm được cả hai bên ký kết.

Động thái trên được tiến hành trong bối cảnh giao tranh dai dẳng giữa lực lượng Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đe dọa làm đổ vỡ tiến trình ngoại giao.

Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ không tiếp tục đàm phán với Mỹ nếu Israel tiếp tục ném bom gây chết người ở Lebanon, nơi cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn vẫn đang diễn ra.

Một quan chức Iran nói với Đài CNN rằng đây là vấn đề số một đối với phái đoàn nước này, và Tehran không coi giai đoạn đàm phán tiếp theo đã bắt đầu cho đến khi vấn đề Lebanon được giải quyết.

Giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán có khả năng sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran. Phó Tổng thống Mỹ Vance nói với các phóng viên hôm 20-6 rằng ông hy vọng sẽ đạt được một số tiến triển về vấn đề nêu trên vào cuối tuần này.

Bản ghi nhớ Mỹ - Iran nêu rõ hai bên sẽ tiến hành đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.