Phần Lan hủy bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Quốc hội Phần Lan ngày 18-6 bỏ phiếu thông qua sửa đổi Luật Năng lượng hạt nhân và Bộ luật Hình sự, mở đường cho việc nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh, cung cấp và lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

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Động thái dỡ bỏ lệnh cấm lâu năm của chính phủ nước này được cho là nhằm tăng cường an ninh, trong khi phe phản đối cảnh báo Phần Lan có thể trở thành mục tiêu.

Quốc hội Phần Lan thông qua dự luật sửa đổi với 125 phiếu thuận và 61 phiếu chống. Theo phần sửa đổi, Phần Lan cho phép nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh, cung cấp và lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Antti Hakkanen ăn mừng trên mạng xã hội, gọi đây là cuộc cải cách lịch sử và cho rằng quyết định củng cố an ninh của Phần Lan và của toàn bộ NATO.

Phần Lan dỡ bỏ lệnh cấm 3 năm sau khi từ bỏ chính sách trung lập quân sự kéo dài hàng thập kỷ và gia nhập NATO năm 2023. Việc Helsinki gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu khiến quan hệ với Nga rạn nứt. Phần Lan vốn có đường biên giới dài 1.340 km với Nga.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, khẳng định chính phủ không có kế hoạch lưu trữ vũ khí hạt nhân vĩnh viễn. Tuy nhiên, Thủ tướng Petteri Orpo cho biết đầu tháng này Phần Lan quan tâm tham gia kế hoạch của Pháp, theo đó máy bay chiến đấu Pháp trang bị vũ khí hạt nhân có thể được bố trí tại căn cứ không quân Phần Lan.

Pháp hiện có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có ý định tăng số lượng và triển khai tại các căn cứ ở các quốc gia thân thiện như một phần chiến lược răn đe hạt nhân tiên tiến đối với Nga.

Đầu năm 2026, Matxcơva đã cảnh báo Helsinki không nên bãi bỏ lệnh cấm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói việc này có thể dẫn đến leo thang căng thẳng trên lục địa châu Âu và “với việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, Phần Lan đang bắt đầu đe dọa chúng tôi. Nếu Phần Lan đe dọa chúng tôi, chúng tôi sẽ có những biện pháp thích hợp”.

Tại Phần Lan, ứng cử viên Nghị viện châu Âu Armando Mema gọi việc dỡ bỏ lệnh cấm là “một sai lầm lịch sử lớn đối với Phần Lan”.

“Đây là quyết định vô cùng đáng tiếc, làm suy yếu an ninh của Phần Lan. Nó sẽ không làm Phần Lan an toàn hơn, mà sẽ biến Phần Lan thành mục tiêu của các cuộc tấn công hạt nhân. Lập trường của Nga sẽ thay đổi mạnh mẽ sau quyết định định này" - ông Armando nói.