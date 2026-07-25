Mỹ - Nga thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 24-7 đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila (Philippines), tập trung trao đổi về triển vọng chấm dứt xung đột tại Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải thời gian qua chưa đạt được bước đột phá.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc gặp ngày 24-7-2026

Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy tiến trình hòa bình, song thừa nhận chưa có giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Theo ông Rubio, các cuộc tiếp xúc do Washington thúc đẩy trước đây "chưa thành công hoặc ít nhất chưa mang lại kết quả như mong muốn". Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn cam kết theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nếu xuất hiện những điều kiện thuận lợi hơn.

"Thách thức là phải tìm được một giải pháp mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm tiếng nói chung và sẵn sàng đóng vai trò đó nếu có cơ hội", ông Rubio nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Lavrov tái khẳng định Matxcơva sẵn sàng giải quyết xung đột bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không giúp sớm chấm dứt chiến sự.

Nga cũng cáo buộc một số nước châu Âu đang theo đuổi mục tiêu gây "thất bại chiến lược" đối với Matxcơva.

Về phía Mỹ, ông Rubio cho biết Washington chưa thay đổi chính sách hỗ trợ quân sự đối với Ukraine. Các khí tài quân sự vẫn được các đồng minh NATO mua và chuyển giao cho Kiev, song ông cho rằng các bên cần đưa ra "những đề xuất và ý tưởng mới" để tạo cơ sở nối lại tiến trình đàm phán.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định ưu tiên của Kiev là tìm cách đưa các bên trở lại bàn đàm phán nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình.