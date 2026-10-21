ANTD.VN - Sáng mai, 22/10, Tòa soạn An ninh Thủ đô sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề "Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả".

Tọa đàm "Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả" sẽ diễn ra vào sáng mai, 22/10

Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; thực hiện nhiệm vụ chính trị về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Báo An ninh Thủ đô sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức buổi Tọa đàm "Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả" vào sáng mai, 22/10.

Tọa đàm nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung cốt lõi, các điểm mới của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến các tổ chức và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận của các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân đối với dự án Luật sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Cùng với đó, công tác xây dựng, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai tích cực tại các địa phương trên cả nước. Đây là nội dung được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi.

Thông qua trao đổi giữa các khách mời, Tọa đàm “Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả” sẽ tập trung làm nổi bật các điểm mới quan trọng, mang tính cốt lõi của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và công tác xây dựng, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Tọa đàm cũng sẽ làm rõ các nội dung liên quan tới đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; các quy định, đề xuất mới về số hoá dữ liệu đất đai; tiến độ công tác số hoá, hoàn thiện dữ liệu đất đai tại các địa phương; các khó khăn, vướng mắc phát sinh và hướng khắc phục trong quá trình triển khai...

Tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo Cục Chuyển đổi số - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lãnh đạo Cục Quản lý Đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội; Lãnh đạo UBND phường Láng, Hà Nội; Lãnh đạo UBND xã Thanh Trì, Hà Nội... cùng các vị luật sư, chuyên gia pháp luật đất đai.

An ninh Thủ đô kính mời quý độc giả cùng theo dõi toàn bộ nội dung Tọa đàm tại địa chỉ anninhthudo.vn từ 9h sáng ngày 22/10/2026.