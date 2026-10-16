Hà Nội đi đầu cả nước về số hoá dữ liệu đất đai

ANTD.VN - Hà Nội được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá là một trong 5 tỉnh, thành phố trên cả nước có kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cao nhất. Đây là kết quả phản ánh nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị thành phố.

Gần 100% số thửa đất đã có trên bản đồ số

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn TP Hà Nội với 126 xã, phường và các Sở, ngành.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, qua rà soát, tổng số thửa đất được xác lập trên bản đồ địa chính theo chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố là gần 4,83 triệu thửa.

Tính đến ngày 15/10, tổng số thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai là hơn 4,8 triệu thửa (đạt tỷ lệ 99,6%). Trong số này, có gần 4,63 triệu thửa đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường, CATP phối hợp đối khớp với dữ liệu dân cư (đạt khoảng 96%).

Đến nay, 86/126 xã, phường đã đạt tỷ lệ 100% công tác thu thập mới dữ liệu đất đai. 40 xã, phường còn lại hiện cũng đã đạt tỷ lệ trên 90% công tác thu thập mới dữ liệu đất đai.

Với kết quả trên, Hà Nội được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá là một trong 5 tỉnh, thành phố của cả nước có kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cao nhất. Đây là kết quả phản ánh nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị thành phố.

Gần 100% số thửa đất trên địa bàn Hà Nội đã có trên bản đồ số

Cũng theo ông Nguyễn Minh Tấn, kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thời gian qua bước đầu giúp Hà Nội có được một hệ thống bản đồ, các lớp dữ liệu đầy đủ, chi tiết nhất, có thể quan sát bằng trực quan, tra cứu thông tin đến từng thửa đất, giấy chứng nhận, chủ sử dụng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn bộ 126 xã, phường đã tích cực triển khai Chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đưa ngay dữ liệu số vào quản lý, giảm thủ tục hành chính

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh: Chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thời gian qua đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị trong các cấp, các ngành của Hà Nội.

Sự vào cuộc quyết liệt của thành phố thể hiện quyết tâm thực hiện chủ trương chuyển đổi số, minh bạch hóa lĩnh vực đất đai của Đảng và Chính phủ. Đặc biệt là sự vào cuộc quyết tâm, tích cực của chính quyền các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đề nghị các Sở, ngành và địa phương sử dụng ngay dữ liệu số để giảm thủ tục hành chính cho người dân

Đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch Bùi Duy Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Công an Hà Nội để rà soát, đối chiếu và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục duy trì các tổ công tác, hướng dẫn các xã, phường lập dự toán kỹ thuật để cập nhật, chỉnh lý bản đồ, đo đạc bổ sung. Phối hợp rà soát xác định khối lượng các khu vực có biến động cần đo đạc bổ sung, cập nhật, chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch hàng năm.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để hoàn thiện, ban hành các quy trình thủ tục hành chính, sử dụng các dữ liệu đã có, “đúng - đủ - sạch - sống”, cắt giảm quy trình, thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường đề nghị CATP phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để tiếp tục rà soát và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trên cơ sở khai thác dữ liệu đã có, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu thành phố cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính toàn trình, từng bước thay thế thành phần hồ sơ dạng giấy.

UBND các xã, phường phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu, đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Sử dụng ngay dữ liệu, bản đồ để rà soát các trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận, làm cơ sở xem xét tổ chức kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách về đất đai.