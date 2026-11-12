Trang bị kỹ năng lái xe an toàn tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội

ANTD.VN -Trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông cho sinh viên là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong môi trường học đường.

Trong bối cảnh mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng, đặc biệt tại khu vực tập trung nhiều trường đại học, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông cho sinh viên có ý nghĩa thiết thực. Với mục tiêu đưa pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến gần hơn với sinh viên, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội phối hợp Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Công an phường Bạch Mai, Hà Nội phối hợp Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã trực tiếp trao đổi với sinh viên về những quy định cơ bản của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ; phân tích các hành vi vi phạm phổ biến trong lứa tuổi thanh niên, sinh viên và những hậu quả có thể xảy ra nếu thiếu ý thức chấp hành. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề gần gũi với sinh hoạt hằng ngày của sinh viên như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã trực tiếp trao đổi với sinh viên về những quy định cơ bản của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ

Thay vì chỉ phổ biến các quy định mang tính lý thuyết, cán bộ tuyên truyền còn đưa ra những tình huống thực tế thường gặp trên đường phố để sinh viên cùng phân tích, nhận diện nguy cơ mất an toàn. Những lỗi tưởng chừng nhỏ như chuyển hướng không quan sát, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang hay không giữ khoảng cách an toàn đều có thể dẫn đến va chạm, thậm chí gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. Qua đó, sinh viên được nhắc nhở rằng mỗi hành vi thiếu cẩn trọng khi cầm lái không chỉ đe dọa tính mạng bản thân mà còn có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Đặc biệt, đối với những tuyến đường có mật độ phương tiện đông đúc, khu vực cổng trường và các nút giao thông phức tạp, sinh viên cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và nhường đường đúng quy định. Khi gặp tình huống bất ngờ, việc giữ bình tĩnh, không xử lý vội vàng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.

Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí cởi mở, gần gũi. Sinh viên được trao đổi, đặt câu hỏi về những tình huống phát sinh trong quá trình tham gia giao thông, từ đó được cán bộ Công an giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Hoạt động tuyên truyền tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong những nỗ lực của Công an phường Bạch Mai trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến với từng nhóm đối tượng cụ thể trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ cơ sở.