Kiên quyết giải tỏa vi phạm đất công tại khu Đập Lớn

ANTD.VN - Sáng 12/11, lực lượng chức năng xã Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức ra quân giải tỏa các công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất công tại khu Đập Lớn, thôn Thống Nhất. Hoạt động nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất công sai mục đích, từng bước hoàn trả mặt bằng theo quy định.

Xã Sóc Sơn ra quân xử lý vi phạm, không để đất công bị lấn chiếm

Kiên quyết xử lý vi phạm, không để đất công bị lấn chiếm

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động giải tỏa có đồng chí Nguyễn Hồng Văn, Phó Trưởng phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường xã Sóc Sơn, cùng lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan.

Qua công tác kiểm tra, rà soát hiện trạng, cơ quan chức năng xác định tại khu vực Đập Lớn tồn tại nhiều công trình, vật kiến trúc và tài sản được xây dựng, tập kết trái phép trên diện tích đất công do UBND xã quản lý. Các vi phạm khá đa dạng, từ nhà tạm, lều lán, mái vẩy tôn đến hàng rào xây gạch, hàng rào quây tôn, vỏ container được sử dụng làm văn phòng và phương tiện ô tô.

Đáng chú ý, các vi phạm liên quan đến một số hộ dân, gồm ông Nguyễn Văn Bẩy, ông Nguyễn Ngọc Tư, ông Vũ Văn Ngọc, ông Phạm Ngọc Tuân. Bên cạnh đó, tại một số diện tích đất công chưa xác định được chủ sử dụng còn xuất hiện tình trạng đổ phế thải, tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý quỹ đất công mà còn ảnh hưởng đến trật tự đô thị, cảnh quan và vệ sinh môi trường tại địa phương.

Trước những tồn tại trên, chính quyền xã Sóc Sơn cùng cán bộ thôn đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ liên quan tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, vật dụng ra khỏi diện tích đất công bị vi phạm. Tuy nhiên, việc chấp hành của một số trường hợp chưa triệt để, các công trình và vật kiến trúc vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng và quá trình tuyên truyền, vận động, UBND xã Sóc Sơn đã tổ chức lực lượng triển khai giải tỏa, xử lý các vi phạm theo quy định, với yêu cầu bảo đảm an toàn, đúng trình tự và từng bước khôi phục hiện trạng đất công.

Trong buổi ra quân sáng 12/11, lực lượng chức năng tập trung tháo dỡ các hạng mục vi phạm, giải tỏa hàng rào quây tôn, di chuyển vỏ container và các tài sản liên quan; đồng thời tổ chức san gạt, thu dọn mặt bằng tại những vị trí cần thiết. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, có sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo phụ trách, bảo đảm các phần việc được tiến hành theo kế hoạch.

Việc giải tỏa không chỉ dừng lại ở tháo dỡ những công trình, vật kiến trúc hiện hữu mà còn hướng tới mục tiêu trả lại mặt bằng, đưa diện tích đất công trở về trạng thái phục vụ công tác quản lý của chính quyền địa phương. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý dựng công trình, tập kết phương tiện, vật liệu hoặc biến đất công thành nơi kinh doanh, sử dụng riêng.

Sau đợt ra quân, UBND xã Sóc Sơn sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, nhất là những khu vực đất công có nguy cơ bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

Thực tế tại khu Đập Lớn cho thấy, nếu không được kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, những vi phạm ban đầu có thể tiếp tục phát sinh, mở rộng, gây khó khăn cho công tác quản lý, xử lý về sau. Vì vậy, việc tổ chức giải tỏa kiên quyết, đồng thời duy trì kiểm tra sau giải tỏa có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa vi phạm và thiết lập trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai.

Lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất công

Sau đợt ra quân, UBND xã Sóc Sơn sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, nhất là những khu vực đất công có nguy cơ bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Các lực lượng chức năng được yêu cầu chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm mới, không để hình thành các công trình trái phép hoặc tái diễn tình trạng tập kết phế thải, vật liệu xây dựng trên đất công.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; phát huy vai trò của cán bộ thôn trong việc nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật. Việc quản lý cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn trách nhiệm cụ thể với từng địa bàn, từng khu vực, tránh tình trạng phát hiện vi phạm nhưng chậm xử lý hoặc để tái lấn chiếm sau giải tỏa.

Sau khi giải tỏa lực lượng cho máy móc san gạt trả lại hiện trạng ban đầu

Việc tổ chức ra quân giải tỏa các công trình, vật kiến trúc vi phạm tại khu Đập Lớn thể hiện quyết tâm của chính quyền xã Sóc Sơn trong việc xử lý những tồn tại về quản lý đất đai, không để đất công bị chiếm dụng, sử dụng tùy tiện. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quỹ đất do Nhà nước quản lý được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định.

Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, ý thức chấp hành pháp luật của người dân có vai trò quan trọng. Mỗi tổ chức, cá nhân cần chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng đất đai; không tự ý xây dựng công trình, dựng lều lán, hàng rào hoặc tập kết tài sản, vật liệu trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Kiên quyết xử lý vi phạm, đồng thời duy trì giám sát, ngăn ngừa tái lấn chiếm là yêu cầu xuyên suốt trong công tác quản lý đất công tại xã Sóc Sơn. Qua đó, từng bước lập lại kỷ cương, bảo vệ hiệu quả quỹ đất công, góp phần chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân trên địa bàn.