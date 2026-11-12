Mẫu hộp quà Tết cao cấp 2027 của Maison Gift

ANTD.VN -Hai hộp quà với 11 món, cùng dòng Kim Liên, giá lệch nhau 145.800 đồng. Hai hộp khác gồm 6 món, cùng tổng 696g, chỉ khác nhau một món sấy và một loại trà. Tham khảo những mẫu hộp quà Tết cao cấp của Maison Gift, từ 869.400 đến 1.695.600 đồng đã gồm VAT…

Hộp đắt hơn thì "hơn" ở đâu?

Người mua quà Tết cao cấp thường nhìn vỏ hộp trước. Nhưng đặt cạnh nhau bảng thành phần của mười mẫu giá cao nhất trong 34 mẫu hộp quà làm từ trà, mật ong, hạt và trái cây sấy của Maison Gift, phần chênh lệch lộ ra ở 3 chỗ: gói macca 120g hay 200g, một hay hai loại trà, và có món ít gặp hay không.

Giá niêm yết đã gồm VAT 8%, lấy từ maisongift.vn ngày 01/11/2026. Tám mẫu đầu thuộc nhóm hộp quà Tết từ 1 đến 2 triệu đồng, hai mẫu cuối dưới 1 triệu đồng. Khối lượng trong bài là tổng gram các món theo bảng thành phần công bố.

Kim Liên 3, chín món, gói macca 200g, thuộc bộ sưu tập Tết 2027 của Maison Gift.

1. Kim Liên 5 (1.695.600 đồng, 11 món): khi người nhận thích cả mặn lẫn ngọt

Hộp nhiều tầng phối xanh đêm và vàng kim. Điểm riêng là gói Thịt Heo Quay Cháy Tỏi 90g: trong 34 mẫu, chỉ hộp này có thịt heo quay. Đi cùng là hai loại trà, ba loại hạt (điều cappuccino, hạnh nhân mật ong, macca), mật ong gừng xả và bốn món sấy.

2. Kim Ngọc 1 (1.576.800 đồng, 8 món): khi kiểu hộp là một phần món quà

Hộp dạng vali bốn tầng, kiểu dáng đặc trưng của dòng Kim Ngọc. Bên trong là những món quen: kẹo, bánh quy, trà hương nhài, mật ong nguyên chất, macca 120g và ba món sấy. Tổng 816g, ít hơn Kim Liên 3, 4 và 5. Lý do chọn Kim Ngọc 1 là chiếc vali, không phải số gram.

3. Kim Liên 4 (1.549.800 đồng, 11 món): 11 món, bớt 145.800 đồng

Cùng số món với Kim Liên 5, tổng khối lượng gần như bằng (964g so với 966g), nhưng thấp hơn 145.800 đồng. Thay cho thịt heo quay là Xoài Socola Matcha 120g, món chỉ có ở mẫu này. Hộp có hai loại trà (Oolong Quế Mộc, Caramel), hai loại hạt và ba món sấy (ổi đào, chanh leo, cam).

4. Kim Liên 3 (1.420.200 đồng, 9 món): hộp để bày khay suốt Tết

Chín món nhưng tổng tới 946g, sát hai mẫu 11 món, nhờ gói lớn: macca 200g, ổi đào và xoài sấy 120g. Năm món sấy đi cùng trà Oolong hoa hồng, mật ong bạc hà và bánh quy.

Kim Liên 3 nhìn từ trên, thấy rõ từng món được sắp xếp trong hộp nhiều tầng.

5. Kim Liên 2 (1.269.000 đồng, 8 món): tính theo gram, "được" nhất dòng Kim Liên

Kẹo, bánh quy, trà hương sen 36g, macca 200g, mật ong nguyên chất và ba món sấy, tổng 864g. Chia giá cho tổng gram, Kim Liên 2 có mức thấp nhất trong năm mẫu Kim Liên, khoảng 1.469 đồng mỗi gram.

6. Sum Vầy 1 (1.242.000 đồng, 6 món): anh em sinh đôi của Kim Liên 1

Đặt cạnh Kim Liên 1, Sum Vầy 1 trùng bốn món với cùng gram: Kẹo Đào Xoài 120g, Bánh Quy Bơ Nho Khô 100g, Hạt Macca 200g, Dứa Sấy Giòn 120g. Chỗ khác là trà xanh hương sen thay hương nhài, ổi đào sấy dẻo thay gừng sấy dẻo. Tổng khối lượng hai hộp bằng nhau, 696g.

7. Kim Liên 1 (1.177.200 đồng, 6 món): cửa vào dòng Kim Liên

Ít món nhất dòng Kim Liên, nhưng gói nào cũng lớn: macca 200g, gừng, dứa sấy và kẹo 120g, bánh quy 100g.

8. Hạnh Phúc 1 (1.026.000 đồng, 8 món): đủ sáu nhóm món quen

Có đủ kẹo, bánh quy, trà sen, macca, mật ong nguyên chất và ba món sấy, nhưng gói nhỏ hơn dòng Kim Liên nên tổng 732g.

9. Sắc Xuân 1 (961.200 đồng, 7 món): cho nhà có trẻ nhỏ

Gói bánh quy bơ nho khô 200g là gói bánh lớn nhất trong 34 mẫu, cộng thêm kẹo đào xoài 120g, trà sen, mật ong và ba món sấy.

10. Tâm Giao 5 (869.400 đồng, 5 món): ít món, vị thanh

Chỉ năm món nhưng có hai loại hạt (hạnh nhân cafe, macca), đi cùng trà chamomile, mật ong chanh leo và cam sấy dẻo. Không kẹo, không bánh quy.

Đặt số lượng lớn: tính trước rồi hãy chốt

Đặt từ 5 hộp được in logo miễn phí. Chiết khấu tính trên giá trị đơn chưa VAT, từ 5% (trên 5 triệu đồng) đến 25% (trên 2 tỷ đồng); đặt trước 01/01/2027 cộng thêm 5%, tối đa 30%. Chiết khấu trừ trước, VAT 8% cộng sau.

Ví dụ: 20 hộp Kim Liên 3 có giá trị chưa VAT 26.300.000 đồng, thuộc mức trên 20 triệu (giảm 8%). Chốt trước 01/01/2027, mức giảm thành 13%, tổng thanh toán 24.711.480 đồng đã gồm VAT, tức khoảng 1.235.574 đồng mỗi hộp thay vì 1.420.200 đồng. Người nhận không dùng được món nào thì có thể đổi món rồi tính lại giá.

Cách đọc một hộp cao cấp qua tên món và trọng lượng, kèm bảng so các dòng hộp, có trong bài các loại quà tặng cao cấp của Maison Gift. Ai thích kiểu hộp bát giác với ngân sách thấp hơn có thể xem thêm dòng Thanh Vân, từ 534.600 đến 745.200 đồng.

Tư vấn: chốt mẫu trước 01/01/2027 để được cộng 5%, gửi logo và nội dung thiệp trước hạn 31/01/2027, vì Maison Gift nghỉ Tết từ 04/02 đến 14/02/2027. Để xem trực tiếp, bạn có thể ghé showroom 9 ngõ 13 Lĩnh Nam (Hà Nội) hoặc 681 Lạc Long Quân (TP.HCM).