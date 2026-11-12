Giám sát chặt chẽ các cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm về PCCC

ANTD.VN - Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với UBND và Công an Phường Thượng Cát tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC&CNCH trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra các cơ sở đều chấp hành các quyết định đình chỉ hoạt động và đang tiến hành khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH

Trước tình hình cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa trên địa bàn thành phố trong thời gian qua còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, việc kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động nhưng không chấp hành, có ý nghĩa quan trọng trong công tác chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Để làm tốt công tác phòng ngừa, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 17 đã chủ động phối hợp với UBND phường Thượng Cát, Công an phường Thượng Cát tiến hành kiểm tra, rà soát việc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở trên địa bàn do vi phạm quy định về PCCC&CNCH.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung rà soát tình trạng hoạt động thực tế của các cơ sở đã bị đình chỉ; kiểm tra việc chấp hành quyết định đình chỉ, việc dừng hoạt động và tình trạng khắc phục các tồn tại, vi phạm là nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. Đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 03 cơ sở trên địa bàn Phường, tại thời điểm kiểm tra các cơ sở đều chấp hành các quyết định đình chỉ hoạt động và đang tiến hành khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH hoặc có phương án di dời về địa điểm khác.

Cơ sở đang thi công khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH

Đối với các cơ sở chấp hành, chủ động khắc phục các tồn tại, vi phạm là nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động, lực lượng chức năng tiếp tục hướng dẫn, phối hợp kiểm tra việc khắc phục theo quy định. Chủ cơ sở có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC&CNCH, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đưa cơ sở vào hoạt động khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn.

Việc chủ động rà soát các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp cố tình không chấp hành, tự ý hoạt động trở lại khi chưa đủ điều kiện an toàn về PCCC&CNCH. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm các quyết định đình chỉ hoạt động được thực hiện nghiêm túc, đồng thời chủ động loại trừ những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ và gây thiệt hại về người, tài sản.

Đoàn kiểm tra làm việc với cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động do có vi phạm trong lĩnh vực PCCC&CNCH

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường Thượng Cát, Công an phường Thượng Cát và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không chấp hành, cố tình hoạt động trái quy định; tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng các biện pháp theo quy định tại Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người đứng đầu cơ sở, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân trên địa bàn.