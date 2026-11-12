ANTD.VN - Vượt qua quãng đường xa từ Hà Nội đến với điểm trường vùng cao tỉnh Lào Cai, cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 11 – Công an thành phố Hà Nội đã mang theo những phần quà thiết thực gồm áo ấm, gạo, thực phẩm và bánh kẹo trao tặng các em nhỏ Trường Mầm non Sử Pán, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. Hành trình thiện nguyện không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn với cô và trò nơi vùng cao mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái.

Cụm thi đua số 11- Công an Hà Nội lan tỏa nghĩa tình chiến sĩ Công an Thủ đô tại cơ sở mầm non Sử Pán tỉnh Lào Cai

Hành trình đến với Trường Mầm non Sử Pán là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 11 – Công an Hà Nội. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, đoàn công tác vẫn nỗ lực vượt đường dài để trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà thiết thực tới các em học sinh.

Đoàn công tác cùng cô giáo mặc áo ấm trao yêu thương đến các em nhỏ

Tại điểm trường, những chiếc áo ấm, những bao gạo, thực phẩm cùng bánh kẹo được các thành viên đoàn công tác ân cần trao tận tay các cháu nhỏ. Mỗi món quà mang theo sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, góp phần giúp các em có thêm điều kiện sinh hoạt, học tập, nhất là trong những ngày thời tiết vùng cao chuyển lạnh.

Đại úy Lý Ngọc Tuấn- Cán bộ Công an phường Bồ Đề, đơn vị thành viên Cụm thi đua số 11- Công an Hà Nội bày tỏ hành trình có ý nghĩa đặc biệt thể hiện tinh thần, trách nhiệm sẻ chia với nơi khó khăn vùng núi

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, hoạt động còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ gần gũi hơn với các em nhỏ, thầy cô giáo và người dân địa phương. Những ánh mắt háo hức, nụ cười hồn nhiên của các cháu khi đón nhận quà đã trở thành món quà tinh thần ý nghĩa đối với mỗi thành viên trong đoàn. Đằng sau những phần quà giản dị là tình cảm chân thành, sự quan tâm và mong muốn được góp sức chăm lo cho thế hệ tương lai ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đoàn công tác trao tặng gạo, thực phẩm đến với trường mầm non Sử Pán

Đối với các em học sinh mầm non, một chiếc áo ấm, một phần thực phẩm hay những món bánh kẹo tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng lại chứa đựng sự động viên, khích lệ kịp thời. Đó cũng là tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 11 mong muốn gửi gắm, để các cháu có thêm niềm vui, thêm động lực đến trường.

Đại diện thầy, cô giáo trường mầm non Sử Pán gửi lời cảm ơn CBCS Công an Thủ đô

Hoạt động thiện nguyện tại Trường Mầm non Sử Pán tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, truyền thống đoàn kết, nhân ái của lực lượng Công an nhân dân. Với cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn liền với công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân và những hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Đoàn công tác Cụm thi đua số 11- Công an thành phố Hà Nội trao quà thiện nguyện, sẻ chia khó khăn trường mầm non vùng cao

Mỗi chuyến đi là một dịp sẻ chia, mỗi phần quà là một thông điệp yêu thương được gửi trao. Hành trình đến với học sinh vùng cao của Cụm thi đua số 11 không chỉ mang hơi ấm đến với các em nhỏ Trường Mầm non Sử Pán mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Đoàn công tác không ngại đường xa mang nghĩa tình đến với trẻ vùng cao

“Một hành trình, ngàn yêu thương” – thông điệp giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy đã được cụ thể hóa bằng chính những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 11 – Công an Hà Nội. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô không chỉ hiện lên trong công tác giữ gìn bình yên cuộc sống mà còn gần gũi, ấm áp qua những hành động sẻ chia, nhân văn, vì cộng đồng.