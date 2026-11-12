ANTD.VN -Ngày 12-11, Công an xã Thạch Thất phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 1.200 học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên số 6 - Hà Nội.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tập trung phân tích các quy định liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông. Trong đó, nhấn mạnh các quy định về độ tuổi được phép điều khiển phương tiện, điều kiện của người lái xe, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo, vạch kẻ đường và quy tắc khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Tuyên truyền về Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh

1.200 học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên số 6 - Hà Nội tham dự chương trình

Các em được hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Các câu hỏi của học sinh được các CBCS giải đáp

Học sinh trải nghiệm kỹ năng lái xe an toàn

Bằng hình thức truyền đạt gần gũi, sinh động, kết hợp giữa lý thuyết với những tình huống thực tế thường gặp, báo cáo viên đã phân tích các hành vi vi phạm phổ biến trong học sinh như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện... Qua đó, giúp các em nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn, hiểu rõ hậu quả của việc thiếu ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Một nội dung được đặc biệt chú trọng tại chương trình là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Các em học sinh được hướng dẫn cách kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, tư thế ngồi và điều khiển xe đúng cách, kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách an toàn, xử lý khi gặp tình huống bất ngờ và cách phòng tránh những điểm mù của phương tiện. Những kiến thức thiết thực này góp phần giúp học sinh hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các em học sinh còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến các tình huống giao thông thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Qua đó, tạo không khí tương tác sôi nổi, giúp nội dung tuyên truyền trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và có khả năng vận dụng vào thực tế.

Thông qua hoạt động phối hợp, Công an xã Thạch Thất và Đội Cảnh sát giao thông số 9 mong muốn mỗi học sinh không chỉ là người tham gia giao thông có trách nhiệm mà còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần vận động gia đình, bạn bè cùng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Những kiến thức được trang bị từ nhà trường sẽ là hành trang quan trọng để các em tự tin, an toàn hơn trên mỗi hành trình.

Thời gian tới, Công an xã Thạch Thất sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường và lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đa dạng hóa hình thức tiếp cận phù hợp với từng lứa tuổi. Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, đồng thời phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn.