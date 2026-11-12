Phụ nữ mang thai không tự ý dùng thuốc khi bị cúm

ANTD.VN - Cúm ở phụ nữ mang thai có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Ngành y tế khuyến cáo thai phụ chủ động tiêm vắc xin, đồng thời đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi mắc cúm, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, ngành Y tế Thủ đô đang tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, việc nhận thức đúng và đầy đủ về nguy cơ của cúm trong thai kỳ, cũng như chủ động các biện pháp dự phòng có ý nghĩa quan trọng.

Phụ nữ mang thai cần được thăm khám, đánh giá mức độ bệnh và điều trị phù hợp khi nghi mắc cúm.

BSCKI Lê Vân Anh (Phó khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Hà Nội) cho biết, thai phụ mắc cúm có nguy cơ tiến triển thành viêm phổi do vi rút, bội nhiễm vi khuẩn, suy hô hấp cấp. Tình trạng sốt cao kéo dài, mất nước, rối loạn điện giải cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ.

Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, ớn lạnh, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau mỏi cơ và mệt mỏi. Đáng lưu ý, nếu xuất hiện khó thở, đau tức ngực, tím môi, sốt cao liên tục, li bì, nôn nhiều hoặc có dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu âm đạo, thai máy giảm, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế.

Bác sĩ Vân Anh khuyến cáo, khi có triệu chứng nghi mắc cúm, phụ nữ mang thai cần được thăm khám, đánh giá mức độ bệnh và điều trị phù hợp. Việc tự ý sử dụng thuốc hạ sốt, kháng sinh hay thuốc kháng vi rút có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với thai nhi. Thuốc chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Theo BSCKI Lê Vân Anh, tiêm vắc xin cúm là biện pháp dự phòng quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe người mẹ, đồng thời truyền kháng thể cho trẻ trong những tháng đầu đời. Thai phụ nên được tư vấn tiêm vắc xin càng sớm càng tốt, có thể tiêm ở bất kỳ tuổi thai nào nếu không có chống chỉ định, tại cơ sở y tế đủ điều kiện.

Bên cạnh tiêm chủng, thai phụ cần đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt; thường xuyên rửa tay, giữ vệ sinh đường hô hấp và môi trường sống.

Chế độ dinh dưỡng cân đối, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc cũng góp phần nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần duy trì khám thai định kỳ và đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Cúm trong thai kỳ không nên được xem là bệnh cảm thông thường. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị đúng cách là yếu tố quan trọng để hạn chế.